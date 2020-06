Leo Theater startet Abo-Verkauf für Spielzeit in Schwelm

Schwelm. Schwelmer Leo Theater plant Rückkehr zu einem Stück Normalität. Mit „Machos auf Eis“ steht erstmals eine Karaoke-Komödie auf dem Programm.

„Sie möchten sich Ihren Sitzplatz im Leo Theater reservieren? Sie wollen gerne mit den Schauspielern plaudern? Oder exklusiv Informationen bekommen, an einer öffentlichen Probe teilnehmen? Dann empfehlen wir Ihnen unser Premieren-ABO.“ So werben die Verantwortlichen des Leo für ihr Theater-Abo.

Fünf Premieren bietet das Leo- Theater seinen Gästen in der neuen Spielzeit 2020/2021. Dabei sind natürlich Spaß und gute Laune garantiert. Der Verkauf für die Abonnements zum Preis von 100 Euro hat bereits begonnen. „Auch wenn es derzeit noch mehr Fragen als Antworten gibt, möchten wir dennoch zu einem Stück Normalität in diesen Corona-Zeiten zurückkehren“, erklärt Theaterchef Andreas Winkelsträter den Schritt, die Abos schon jetzt zum Verkauf anzubieten. Die Rückmeldungen der bisherigen Abonnentinnen und Abonnenten zeige den Verantwortlichen, dass dieser Schritt der richtige ist. Ein Vorteil des Abos: Es gibt die Premieren zum Sonderpreis. Zudem hat jeder Abonnent seinen reservierten Sitzplatz. Nach den Vorstellungen gibt es einen kleinen Imbiss zusammen mit den Schauspielern. Außerdem können die Inhaber des Abos auch an einer öffentlichen Probe teilnehmen. „Sollte man bei einer der Premieren verhindert sein, so bieten wir einen Ersatztermin an“, ergänzt Marc Neumeister, Künstlerischer Leiter des Schwelmer Theaters.

„Machos auf Eis“ feiert am 10. Oktober, 20 Uhr, Premiere. Erstmals hat das Leo eine Karaoke-Komödie im Programm. Christian Kühn hat das unterhaltsame Stück geschrieben, das in der Kühlkammer eines Restaurants spielt. In einer lauen Sommernacht sitzen dort vier Männer fest. Die gute Nachricht: die Kühlung funktioniert schon seit Monaten nicht. Die schlechte Nachricht: Die Klinke ist von innen abgebrochen.

Die weiteren Premieren:

„Die Niere“: 28. November, 20 Uhr;

„Die Wahrheit von Dinner For One“: 9. Januar 2021, 20 Uhr;

„Landeier II – Jetzt geht‘s auf zum Scheunenfest“: 6. März 2021, 20 Uhr;

„Der Mustergatte“: 8. Mai, 20 Uhr.

Bis zum 20. Juni läuft der Vorverkauf für diejenigen Besucher, die bereits ein Abonnement haben. Ab Sonntag, 21. Juni, können sich Theaterbesucher melden, die Interesse an einem Abonnement haben.

Persönliche Beratung im Leo-Theater am Sonntag, 21. Juni, von 10 bis 14 Uhr. info@leo-theater.ruhr oder auf den AB sprechen unter