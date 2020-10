Leo-Theater Schwelm sagt wegen Corona Silvester-Gala ab

Schwelm. Darum haben die Gäste des Leo-Theaters in Schwelm keine Angst vor einer Ansteckung mit Corona.

Die Corona-Zahlen im Kreis steigen stetig, die Schutzmaßnahmen verschärfen sich. Seit Ende letzter Woche gilt: Der Mund- und Nasenschutz ist jetzt ebenfalls während der gesamten Zeit im Theater zu tragen.

Nur noch 56 Plätze im Theater

Darauf hatten die Leos ihre Gäste bereits auf der Homepage und bei Facebook hingewiesen. Aber nur wenige Stunden vor der Aufführung (Sonntag, 12 Uhr) hieß es am Samstagabend in dem Newsletter des Kreises „Änderung der Abstandsregel, trotz Nachverfolgbarkeit der Personen“. Ab sofort gilt auch in den Theatern die 1,5 m Abstandsregel zwischen den einzelnen Besuchergruppen. Aus den selbst auferlegten 70 Plätzen wurden über Nacht nur noch 56 mögliche Plätze. Auch wenn die Kreisstadt selbst noch zu den eher weniger betroffenen EN-Städten zählt, die Maßnahmen gelten für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis.

Das Leo-Team mit seinen ehrenamtlichen Helfern reagierte am Sonntagmorgen schnell und stellte die Bestuhlung des Saales um bzw. kennzeichnete die Plätze, die nicht belegt werden durften. Die 2. Reihe musste vollständig weichen. Über die Wirtschaftlichkeit mag man hier noch nicht laut nachdenken. Eigentlich wollte man sich dieses Jahr mit der Verschönerung des Theaters beschäftigen, aber nun kämpfe man. Paradoxerweise sollte eine neue Bestuhlung angeschafft werden, die ersten Probestühle waren schon bestellt. Es schmerze, aber Andreas Winkelsträter versicherte: „Wir spielen solange, wie wir dürfen und können und es gesundheitlich gewährleisten können.“ Die anwesenden Gäste nickten ihm zu und waren sich einig „wir brauchen die Kultur.“

So haben sich am Sonntagmorgen die unterschiedlichsten Besucher im Leo-Theater versammelt; neben diejenigen, für die „das Angebot des Theaters um die Ecke“ einfach dazugehöre. Die jungen Leute, die extra aus Wetzlar angereist waren, um „ihren TV-Schauspieler“ (Jens Hajek, RTL-Soap „Unter uns“) aus der Nähe zu sehen, das Ehepaar aus Iserlohn („Wir lieben dieses Stück und sind auf die Inszenierung von Michael Schäfer gespannt“), die Freundinnen aus Witten und Wuppertal („Wir wollten mal wieder etwas gemeinsam machen, haben gegoogelt und sind jetzt zum ersten Mal hier im Theater.“) oder die Schwelmerin Brigitte, die sagt, „ich muss auch mal was anderes sehen. Hier kann ich gut alleine hingehen.“

Angst sich anzustecken habe hier niemand. „Das kann dir auch beim Einkaufen passieren, aber da tust du nichts für deine Seele.“ Seitens der Bundeskanzlerin heißt es zwar „Bleiben sie zuhause“ - aber das anwesende Publikum ist sich einig: „Wir haben vieles eingeschränkt, halten uns an den AHA-Regeln, achten aufeinander, aber dieser Ausflug in die Kunst muss sein“.

Die Pandemie zwinge dennoch in einigen Bereichen zum Umdenken. Es sei ihnen nicht leichtgefallen, so Winkelsträter, aber die Entscheidung stehe: „Die Silvester-Gala mit Buffet und großer Feier kann dieses Jahr unter dieser Entwicklung nicht stattfinden.“ Das Leo-Theater wird die Gäste in den nächsten Tagen über diese Entwicklung informieren und selbstverständlich „erhalten alle ihr Geld zurück“, so Winkelsträter weiter. Aktuell überlege man sich für den Silvester-Tag Alternativ-Veranstaltungen, die unter den Sicherheitskonzepten realisierbar seien. Noch sei allerdings nichts spruchreif. Das Team habe viele tolle Ideen.

Für die Sicherheit der Gäste hat das Leo hinter den Kulissen ebenfalls viel unternommen. Das helfende Personal wurde aufgestockt, denn u.a. werden alle Tische und Türklinken mehrfach desinfiziert. Es entstehen Mehrkosten, erhöhter organisatorischer Aufwand, die Fixkosten bleiben und die verhinderten Karten aus dem Lockdown werden jetzt eingelöst.

Premiere auf der Leo-Bühne

Die Branche hält auch in Zeiten von Corona zusammen und hat dem Publikum ein außergewöhnliches Gastspiel im Leo-Theater geboten. Das erst frisch im Lockdown von Michael Schäfer gegründete „Kleines Theater nebenan“ aus Ratingen gab sein erstes Gastspiel mit seinem ersten Stück „Kunst“ von Yasmina Reza.

Nach der Premiere schmieden die Theaterleute im Foyer des Ibach-Hauses unter sich an neuen Ideen - COVID-19 zum Trotz. Foto: Heike Büchsenschütz

Der Schauspieler und Regisseur Michael Schäfer war frisch von Köln nach Ratingen gezogen und vermisste dort ein Theater. Die prominenten Jungs mit Ratinger Wurzeln Jens Hajek, Rolf Berg und Alexander von der Groeben waren sofort mit dabei. Zumal es in dem Klassiker von Reza anhand eines bemerkenswerten Bildes (weiße Streifen auf weißem Hintergrund) um das Thema Freundschaft und gemeinsames Lachen geht. Das neue Theater habe noch keine eigene Spielstätte, so war es selbstverständlich, dass Marc Neumeister (Künstlerischer Leiter) nach der Premiere das engagierte Team direkt ins Leo einlud. „Wir kennen uns alle von der Komödie Düsseldorf“, und Jens Hajek gehöre schon lange zu den Leos, erklärte Neumeister. So kam es, dass Jens Hajek endlich einmal selbst auf der Leo-Bühne stand. Bisher hatte er das Schwelmer Publikum mit seinen Regiearbeiten (zuletzt „Das Abschiedsdinner“) begeistert oder als Autor („Hauptsache gesund“) überzeugt.

Die übrigen Drei waren zum ersten Mal in Schwelm. Von der Groeben: „Sie haben hier ein richtiges Schätzchen. Wenn man in den Saal kommt, hat man richtig Lust zu spielen“, und Schäfer ergänzt „super modern und man merkt, woran hier überall die Herzen hängen.“

Die vier sind durch ihre übrigen Aktivitäten (Fernsehproduktionen, Moderationen, Werbetexte, Regiearbeiten,...) gut „durchgetestet“ - bisher immer negativ. Man achte aber auch verstärkt darauf, mit wem man in Kontakt käme. Dennoch war das Stück so ausgewählt, dass man nicht „mit einander kuscheln“ musste und auf Abstand spielen konnte. Schäfer möchte sich mit seinem Theater zwischen E (Ernst) und U (Unterhaltung) ansiedeln. So hatte er für Kenner des Original-Stückes einige Überraschungen parat, die im anschließenden „Bühnengespräch“ ausgiebig hinterfragt werden konnte.