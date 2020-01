Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen wirbt um Ehrenamtliche

Eine regelmäßige Begleitung zum Schwimmen oder jemanden, der beim Lesen und Schreiben üben hilft – die Bewohner des Catharina-Rehage- und des Christian-Ehlhardt-Hauses in Schwelm haben einige Wünsche für 2020. Wünsche, für deren Erfüllung es vor allem eines braucht: ehrenamtliche Unterstützung. Die beiden Einrichtungen gehören zur Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen. Die Lebenshilfe ist eine Vereinigung für Menschen mit geistiger Behinderung, ihre Familien, Fachleute und Freunde. Um ihre Bewohner bei der Freizeitgestaltung zu unterstützen, wirbt sie nun um Helfer.

Akquise mitunter schwierig

„Viele haben, glaube ich, Scheu, dass sie mit dem Ehrenamt eine Verpflichtung haben“, sagt Silke Weber, Ehrenamtsbeauftragte der Lebenshilfe. Das sei aber nicht so. Webers Aufgabe ist es, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen und zu begeistern. Sie weiß aber aus eigener Erfahrung, wie schwierig die Akquise von Freiwilligen sein kann. Seien diese aber erstmal an Bord, komme die Begeisterung von ganz allein. „Die Leute, die bei uns anfangen, bleiben dann meistens auch sehr hartnäckig dabei“, freut sie sich.

Die Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind vielfältig. Weber nennt die Aktion „Schwimmflosse“ als ein Beispiel. Zwei Frauen aus dem Catharina-Rehage-Haus an der Hauptstraße möchten gerne regelmäßig zum Schwimmen in das örtliche Hallenbad gehen.

Infobox Kontakt für interessierte Helfer Die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen bietet einen monatlich stattfindenden Treffpunkt rund um das Thema Ehrenamt an. Zum Angebot gehören außerdem Fortbildungen und ein Tag des Ehrenamtes. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.lebenshilfe-en-hagen.de. Wer sich vorstellen kann, die Lebenshilfe ehrenamtlich zu unterstützen, sollte sich direkt bei der Ehrenamtsbeauftragten Silke Weber melden. Sie ist erreichbar unter 01520/20 297 39 oder via

E-Mail an die Adresse ehrenamt@lebenshilfe-en-hagen.de

Ein Bewohner aus demselben Haus sucht außerdem jemanden, der mit ihm Zeit vor dem Computer verbringt. „Gerade in den Wohnheimen hier in Schwelm gibt es Bewohner, die keine Angehörigen mehr haben“, verrät Silke Weber. „Da können uns Personen, die den Vorsatz haben, einen Teil ihrer kostbaren, freien Zeit einem Ehrenamt zur Verfügung zu stellen, bei der Umsetzung helfen, beziehungsweise diese Wünsche sowieso erst ermöglichen.“

Die Lebenshilfe bietet aber auch Aktivitäten in größeren Gruppen an. So unternehmen Bewohner und Begleiter beim Mittwochskreis regelmäßig Ausflüge, beispielsweise zum Düsseldorfer Flughafen, wo sie einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Auch hier sind weitere ehrenamtliche Helfer gerne gesehen.

Weber schätzt die Zahl an Ehrenamtlichen, mit denen die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen an all ihren Standorten zusammenarbeitet, auf 110 bis 120. In den vergangenen zweieinhalb Jahren ihrer Tätigkeit als Ehrenamtsbeauftragte sei diese Zahl stetig gewachsen.

Begleitung zum Einstieg

„Uns ist der ehrenamtliche Personenkreis wichtig und alles andere als selbstverständlich“, macht Silke Weber deutlich. Wer sich vorstellen kann, Zeit mit den Bewohnern der Lebenshilfe zu verbringen, kann sich jederzeit bei Silke Weber melden. Sie vereinbart dann einen Gesprächstermin. Dabei spricht sie mit den potenziellen Ehrenamtlern ab, welche Vorstellungen diese haben und wie die Bedarfe der Bewohner aktuell aussehen.

„Wir müssen immer gucken, dass es passt“, sagt Weber. Wer sich dazu entscheidet, einzusteigen, wird von ihr zunächst begleitet. „Solange wie die Helfer es wollen“, verspricht die Ehrenamtsbeauftragte. Keiner wird einfach ins kalte Wasser geworfen. Die Einsätze orientieren sich an den jeweiligen Tagesabläufen der Bewohner. „Die gehen tagsüber in die Werkstatt arbeiten“, erklärt Weber. Ehrenamtler können sich zeitlich also auf die Nachmittage und die Wochenenden einstellen. Wie beim Mittwochskreis würden aber gelegentlich auch Tagesfreizeiten unternommen.

Zwischen Bewohnern und den Ehrenamtlern entstünden richtige Freundschaften, wirbt Weber. „Ich sage zu unseren Ehrenamtlichen immer, dass sie Traum- beziehungsweise Wunscherfüller sind.“ Und ihr ganz persönlicher Wunsch für 2020? „Mehr Mut zum Ehrenamt, egal in welchem Bereich.“