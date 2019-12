Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebensgeschichte trotz des Passes sehr lückenhaft

Die Geschichte von Frieda zeigt, wie sehr das Schicksal von Tieren in den Händen der Menschen liegt. Als Petra Kruse von Frieda in den sozialen Netzwerken berichtete, meldeten sich Erwachsene, die auf dem Pony als Kind das Reiten gelernt hatten. Sie waren ergriffen, dass Frieda noch lebte, fragten interessiert nach dem Befinden und wünschten alles Gute.

Petra Kruse hat aber auch andere Erfahrungen gemacht. Bei Nachforschungen über Friedas Lebensgeschichte, die trotz des Equidenpasses sehr lückenhaft ist, hatte sie einen Vorbesitzer ausfindig gemacht, der nicht sagen wollte, an wen er das Pony verkauft hatte. Er habe jede Auskunft verweigert und ihr gedroht, wenn sie seinen Namen für weitere Recherchen öffentlich macht.

Anhand des Eqiudenpasses konnte zumindest ermittelt werden, dass Frieda 1968 in Sachsen geboren wurde (sie trägt das Brandzeichen des dortigen Pferdezuchtverbands) und dass sie von 1995 bis 2010 zu einem sächsischen Reiterhof gehörte. Wo sie davor und danach war, ist unbekannt.

Die Shettyhilfe in Ennepetal kümmert sich seit Jahren um alte und in Not geratene Ponys, die dort ihr Gnadenbrot erhalten.

Aktuell leben dort 13 Shettys und vier größere Ponys sowie einige Ziegen, Kaninchen und Meerschweinchen.