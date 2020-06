Lassen Sie sich impfen

Ich halte Impfgegner für gefährliche Idealisten. Viele von ihnen und vor allen ihre Kinder haben ein ganz großes Glück: Der überwiegende Teil der anderen ist geimpft und verteilt in Kitas, in Schulen und an Arbeitsstätten die Krankheiten nicht weiter. Folge: Auch diejenigen, die stolz das Risiko eingehen, sich mit Masern, Windpocken und so weiter zu infizieren, stecken sich nicht an, weil die große Mehrheit auf sie mit aufpasst.





Ich bin erschrocken, dass die Impfquote bei einer gefährlichen Krankheit wie Masern im Ennepe-Ruhr-Kreis derart niedrig ist. Denn vor allem mit Blick auf weltweit 400.000 Todesfälle wird ein Impfschutz nach seiner Entwicklung das einzig wirksame Mittel gegen das Corona-Virus sein. Das beste Argument für Impfungen liefert sicherlich die erfolgreiche Ausrottung der Pocken seit mehr als 40 Jahren. Grund: eine nahezu hundertprozentige Impfquote der Bevölkerung.





Wer sich mit den vielen Horrorgeschichten und Schreckensszenarien zu Impfungen tatsächlich auseinandersetzt, stellt schnell fest, dass dies bestenfalls Ammenmärchen sind. Daher: Lassen Sie sich und ihre Kinder impfen.