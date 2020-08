Land unterstützt auch Handel vor Ort in Schwelm

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Corona hat vielen Einzelhändlern auch in Schwelm vor Augen geführt, wie wertvoll es ist, digital gut aufgestellt zu sein. Diese Hilfen gibt es.

Die Innenstädte im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis auch in Zeiten des Online-Handels attraktiv und wettbewerbsfähig halten, indem die lokalen Einzelhändler sich online ein zweites Standbein schaffen und ihre Ladengeschäfte digitalisieren, darum ging es bei der gemeinsamen Veranstaltung von Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Werbegemeinschaft Schwelm in Kooperation mit Pro City Gevelsberg, My City Ennepetal und den Wirtschaftsförderungen der Städte Sprockhövel und Breckerfeld.

30 Einzelhändler aus dem Südkreis

Infostände zu digitalen Lösungen im Einzelhandel sind im Restaurant Turnhalle des Schulhaus-Hotels in Schwelm aufgebaut. Die Einzelhändler können sich selber ein Bild von den digitalen Helferlein machen. Foto: pirivat

Die Beschränkungen der Coronazeit haben vielen Einzelhändlerinnen und -händlern auch im südlichen EN-Kreis vor Augen geführt, wie wertvoll es ist, digital gut aufgestellt zu sein. Knapp 30 Einzelhändler aus dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis waren der Einladung ins Schulhaus-Hotel in Schwelm gefolgt. Im kreativen Ambiente des Restaurants „Die Turnhalle“ und unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln hatte das Team des Kompetenzzentrums Handel vom Institut für Handelsforschung an der Universität Köln einige digitale Lösungen zum Anfassen aufgebaut. Ob selbstverbuchende Kassensysteme, eine Live-Schaltung für Metzger in die Ställe, aus denen ihre Tiere stammen, oder digitale Ladeneinrichtung für alle Sinne mit interaktiven Displays, auf die Stimmung der Kunden abgestimmte Musik und sog. Duftmarketing.

Nach einem Impulsvortrag durch Projektreferentin Chani S. Ehlis zum Thema „Licht an – Wie Sie für Kunden online sichtbar werden“ konnten die Einzelhändler sich an den Info-Stationen über digitale Ideen für ihr Ladengeschäft informieren.

Die digitalen Lösungen, die das Team des Kompetenzzentrums Handel vorgestellt hat, können sich die Einzelhändler im EN-Kreis auch über ein neues Förderprogramm der Landesregierung NRW finanzieren lassen. Mit dem Landesprojekt „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken – Chancen der Digitalisierung nutzen“ werden Digitalisierungsprojekte von Einzelhändlern wie zum Beispiel die Einführung einer Online-Präsenz, der Einstieg in den Online-Handel oder die Digitalisierung von Geschäftsprozessen (kontaktlose Bezahlsysteme) unterstützt. Im Fokus stehen die von der Krise stark betroffenen kleinen stationären Geschäfte.

Abschluss bis 31. Dezember

Der Projektaufruf richtet sich an Unternehmen des stationären Einzelhandels, die nicht mehr als 49 Beschäftigte und einen Umsatz von maximal 10 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von bis zu 10 Millionen Euro haben. Gefördert werden kurzfristige Projekte von Kleinunternehmen, die sich zum ersten Mal digital aufstellen oder den Auf- oder Ausbau der digitalen Technologien für ihr Unternehmen voranbringen wollen. Die Projekte müssen bis zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein. Der Höchstbetrag der Förderung liegt bei 12.000 Euro bei einem Fördersatz von bis zu 90 Prozent.

Mit dem Projektaufruf und dem Sonderprogramm 2020 will die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung begleiten. Unterstützt wird der Aufruf vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen und von den Industrie- und Handelskammern in NRW. Das Programm soll schnelle finanzielle und vor allem unbürokratische Unterstützung in Sachen Digitalisierung bieten.

Förderanträge noch bis zum 15. September einreichen

Projektideen und Förderanträge für das Projekt des Landes Nordrhein-Westfalen „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken – Chancen der Digitalisierung nutzen“ können ab sofort noch bis zum 15. September beim Projektträger Forschungszentrum Jülich eingereicht werden. Weitere Informationen zum Aufruf, Bewerbungsunterlagen und die Fördergrundlagen sind online unter www.digihandel.nrw zu finden.

Für Schwelm gibt der städtische Wirtschaftsförderer Simon Nowack (02336/801-305, nowack@schwelm.de) ebenfalls Auskunft. Auch die EN-Agentur (www.en-agentur.de) hilft bei der Fördermittelbeantragung.