Kultur ist auch Netzwerkarbeit

Schwelm. Evalena Greif ist die jüngste Fachbereichsleiterin im Rathaus Schwelm. Sie verantwortet die Bereiche Kultur und Sport mit Museum und Musikschule.

Evalena Greif hat zum 1. Dezember die Leitung des städtischen Fachbereichs Kultur und Sport übernommen. Der bisherige Fachbereichsleiter Andreas Tolksdorf übernimmt von Heinz-Jürgen Dünninghaus, der in Pension gegangen ist, die Stabsstelle „Strategische Organisationsprojekte“.

Evalena Greif, geboren 1988 in Herdecke, ließ sich nach dem Abitur zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste ausbilden. Ab 2013 nahm sie das Duale Studium für die gehobene Laufbahn im öffentlichen Dienst auf, das sie 2016 erfolgreich abschloss. Im damaligen Fachbereich Schule, Kultur, Sport war sie fortan für die Organisation der städtischen Kulturveranstaltungen verantwortlich. Im Oktober 2019 wurde ihr die kommissarische Leitung und Anfang 2020 die stellvertretende Leitung des Fachbereichs übertragen, der das Sachgebiet „Schule“ inzwischen an den Fachbereich Jugend und Soziales abgab.

Im Bereich der Organisation von Kulturveranstaltungen hat Evalena Greif zum einen etablierte Veranstaltungen weiterentwickelt und zum anderen neue Formate eingeführt. Zu den seit Jahren geschätzten Veranstaltungen zählen u.a. das Neujahrskonzert und die kammermusikalische Reihe „Martfeld Klassik“, die dank der finanziellen Unterstützung durch Schwelms Ehrenbürger Wilhelm Erfurt und des Engagements von Liviu Neagu-Gruber viermal in der Saison für Hochgenuss sorgte. Die Verlegung der Konzerte von Donnerstagabend auf den Sonntagnachmittag kam dem Publikum sehr entgegen.

Im Rahmen des Kunst- und Klangmarktes gelang es der neuen Fachbereichsleiterin, die Zahl der teilnehmenden Händler zu steigern, so dass im Jahr 2019 statt 20 gleich 50 Händler Kunst- und Kunsthandwerk im Martfeld-Park anboten. Zudem übernahm sie 2017 vom Fachbereich Jugend und Soziales die Organisation des Internationalen Folklorefestes.

Schon viele frische Impulse gegeben

Zu den frischen Impulsen, die Evalena Greif gesetzt hat, gehören das vom Start weg erfolgreiche Open-Air-Kino und der Summer Sound Schwelm in Kooperation mit Daniel Hinzmann und Stefan Wiesbrock (beide Veranstaltungen finden im Innenhof von Haus Martfeld statt). Intensiv begleitete sie auch die „Matinee am Sonntag“.

Auf große Resonanz stieß zudem das Erzähltheater mit der gebürtigen Schwelmer Schriftstellerin Judith Kuckart. Eine weitere Ausstellung/Inszenierung mit Judith Kuckart im Jahr 2021 im Martfeld-Park ist angedacht. Jüngere und durchaus auch ältere Bürger haben darüber hinaus die Gastauftritte bekannter Poetry Slammer (Sebastian 23, Patrick Salmen) genossen. Der „!Sing – Day of Song“ sollte 2020 wieder im gesamten Ruhrgebiet stattfinden, wurde coronabedingt aber auf den 12. Juni 2021 verlegt. Kultur ist in hohen Maße auch erfolgreiche Netzwerkarbeit. So konnte Evalena Greif im Zusammenspiel mit dem Stadtmarketing, der Werbegemeinschaft Schwelm und der städtischen Wirtschaftsförderung die Veranstaltung „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ am Haus Martfeld durchführen – ein gelungenes Angebot in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie vieles nicht mehr zulässt. Die gute Zusammenarbeit mit diesen Partnern wird beim aktuellen kreisweiten Projekt „ArtEN“ weitergeführt.

Und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die neue Handschrift sich schon eingeprägt hat, dann sei das Martfelder Kneipen-Quiz erwähnt, das in diesem Sommer erstmals im Innenhof des Hauses Martfeld stattgefunden hat und für das die Teilnehmer schon eine Wiederholung eingefordert haben. Außerdem hofft die neue Fachbereichsleiterin das für den Sommer geplante „Open Air“-Konzert mit dem Orchester des Märkischen Gymnasiums im kommenden Sommer nachholen zu können.

„Corona stellt alle Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden vor große Herausforderungen. Wir stellen uns dem und setzen alles daran, auf dem Boden der geltenden Coronaschutzverordnung attraktive Kulturveranstaltungen oder aber neue Formate anzubieten“, so Evalena Greif, die gern betont, dass sich schon vor Corona der Innenhof als ein idealer Spielort bewährt habe. Dies soll sich fortsetzen, z.B. mit einem Konzert mit dem Martfeld-Quartett im nächsten Jahr.

Evalena Greif arbeitet gern im Team, auch und gerade mit den Kollegen und Leiterinnen der dem Fachbereich zugehörigen Einrichtungen wie Haus Martfeld (Dr. Bärbel Jäger), Stadtarchiv, Stadtbücherei (Jasmin Arnold) und Städtische Musikschule Schwelm (Gabriele Weidner). Evalena Greif ist darüber hinaus Mitglied des Projektes „Dorferneuerung 2021“ und der Arbeitsgruppe „Zukunft der Bäderlandschaft“.

Ein vielfältiges Aufgabengebiet

Evalena Greif ist mit ihren 32 Jahre die jüngste Fachbereichsleiterin im Rathaus in Schwelm.

Sie ist ein der Schwelmer Verwaltung, hat nach ihrem Abschluss dort auch ihre Lehre zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste im Rathaus der Kreisstadt begonnen.

Im Fachbereich Kultur und Sport sind die Aufgabenbereiche/Einrichtungen Städtisches Kulturprogramm, Haus Martfeld mit Museum und Stadtarchiv, Stadtbücherei, Städtische Musikschule Schwelm und Hallenbad angesiedelt.