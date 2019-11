Klima-Demo in Hagen sorgt für erhebliche Verkehrsprobleme

Hagen. Die Klimabewegung „Fridays for future“ hat für Freitagmittag in Hagen eine Demo über den Innenstadtring angekündigt. Das dürfte für Staus sorgen.

Eine Demonstration der Klima-Bewegung „Fridays for future“ dürfte am Freitagmittag in der Hagener Innenstadt für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgen. Der von Hagener Schülern organisierte Protest beginnt um 12 Uhr am Hauptbahnhof, der Demonstrationszug führt über den Graf-von-Galen-Ring und den Märkischen Ring bis zum Rathaus. Zwischendurch soll eine Kundgebung abgehalten werden.

Die Demonstration ist ordnungsgemäß bei der Polizei angemeldet worden. Für Autofahrer empfiehlt es sich, die betreffenden Abschnitte des Innenstadtrings um die Mittagszeit zu meiden.

Auch die Hagener Straßenbahn AG rechnet am Freitag mit Einschränkungen im Busverkehr, insbesondere im Bereich der Körnerstraße. Durch die Demonstration verspäten sich wahrscheinlich einige Busse und gegebenenfalls können Anschlüsse nicht eingehalten werden. Die Fahrgäste sollen bitte die dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen an den Haltestellen beachten.