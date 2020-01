Kleinlaster brennt auf A1 zwischen Schwelm und Gevelsberg

Auf der Autobahn 1 ist am Samstagabend ein Kleinlaster komplett ausgebrannt.

Die Feuerwehr Schwelm wurde um 20.03 Uhr auf den Parkplatz Klosterholz an der A1 in Fahrtrichtung Norden gerufen. An der Einsatzstelle brannte ein Kleintransporter im Bereich der Fahrerkabine in voller Ausdehnung, das Feuer hatte bereits auf die Konstruktion der leeren Ladefläche übergegriffen.

Der Angriffstrupp löschte den Transporter mit einem C-Rohr und einer Schaumpistole ab. Im Anschluss wurde das Fahrzeug geöffnet, um den Innenbereich auf Glutnester zu überprüfen. Nach Abschluss der Löscharbeiten übernahm die Polizei die Einsatzstelle die Ursachenforschung.

Eingesetzt waren die hauptamtliche Wachbesatzung und ehrenamtliche Kräfte des Stadtzuges und des Löschzuges Linderhausen mit 23 Kräften inklusive einer Wachbereitschaft. Der Einsatz war um 22 Uhr beendet.