Kitas und Heime: Norovirus wird im EN-Kreis zur Bedrohung

Achtung Norovirus: Ab sofort und bis März haben Magen-Darm-Infektionen Hochsaison. Viele Menschen leiden unter schwallartigem heftigen Erbrechen und starken Durchfällen. Es ist erst wenige Tage her, da hatte die AOK vor der Hochsaison für Infektionen gewarnt und die Zahlen der Noroviruserkrankungen angeführt. Nun meldet sich zu der hochansteckenden Magen-Darm-Infektion auch die Amtsärztin des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dr. Sabine Klinke-Rehbein, zu Wort.

Zwar verloren die Noroviren unter allen dem Robert-Koch-Institut gemeldeten Erkrankungen im vergangenen Jahr ihren langjährigen Spitzenplatz an die Influenza, dennoch sind mit den hochansteckenden Infektionen insbesondere für Gemeinschaftseinrichtungen extreme Herausforderungen verbunden.

Amtsärztin des Ennepe-Ruhr-Kreis: Dr. Sabine Klinke-Rehbein. Foto: EN-Kreis / Privat / WP

Noroviren sind für jede dritte nicht bakteriell bedingte Magen-Darm-Infektion bei Kindern und für jede zweite bei Erwachsenen verantwortlich. Betroffen sind insbesondere Kinder unter fünf und Erwachsene über 70 Jahren. „Dies erklärt auch, warum Ausbrüche in Kindertagesstätten sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen besonders häufig vorkommen“, sagt die Medizinerin.

Schutzkleidung und Desinfektion

In Zahlen heißt das für den EN-Kreis: Von Laboren bestätigt wurden im vergangenen Jahr 305 Fälle, 2017 waren es 317 gewesen. Aber: Längst nicht jede Erkrankung mit Noroviren wird durch Stuhluntersuchungen bestätigt. „Kommt es in einer Gemeinschaftseinrichtung zum Ausbruch, erfolgt der Nachweis des Virus’ nur durch wenige Einzelfälle. Dies ist auch völlig ausreichend“, sagt die Amtsärztin. So gab es in den Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis zwischen Oktober 2018 und September 2019 insgesamt 151 Ausbrüche – 105 in Kindertagesstätten, acht in Schulen, die übrigen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen.

Infobox Einrichtungen schließen im Notfall Die letzte Wahl ist es stets, die Einrichtungen, in denen das Norovirus grassiert, vorübergehend zu schließen. Sabine Klinke-Rehbein, Amtsärztin des Ennepe-Ruhr-Kreises sagt dazu: „Die Entscheidung, dies zu machen, hängt dabei nicht allein von der Zahl der Erkrankten ab.“ Ausschlaggebend seien verschiedenste Aspekte: „Dazu zählen Beginn und zeitlicher Verlauf der Krankheitsfälle, örtliche Gegebenheiten wie Sanitäreinrichtungen oder die Frage, ob nur eine bestimmte Gruppe oder einzelne Klassen oder Kinder der gesamten Einrichtung betroffen sind“, sagt die Medizinerin.

Präventiv informiert der Kreis bereits im Sommer die Einrichtungen umfassend, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen im Falle des Falles wissen, was zu machen und was zu unterlassen ist, welche Schutzkleidung und Materialien sie vorrätig haben sollten. Denn: Grassiert das Virus in einer Einrichtung gilt es, die Infektionskette schnellstmöglich zu unterbrechen. „Im Fokus stehen die Toiletten. Wichtig sind aber auch der richtige Umgang mit Erbrochenem und ein sachgerechtes Desinfizieren von Böden, Türklinken und Tischen. Werden hier Fehler gemacht, kann es sehr leicht zu Übertragungen und damit zu weiteren Krankheitsfällen kommen“, sagt Sabine Klinke-Rehbein.

Eltern haben entscheidende Rolle

Den Eltern komme dabei eine ganz entscheidende Rolle zu. Wer seine Kinder nach einer Magen-Darm-Infektion wieder zu früh in die Einrichtung schickt, löst nicht selten eine neue Welle des Norovirus’ in der Kita aus. Im Klartext heißt dies: Erst 48 Stunden nach dem Abklingen der letzten Symptome sollten die Kinder wieder in die Kita gehen. „Noch deutlicher: Wer abends gebrochen hat, hat morgens nichts in Kindertagesstätte oder Schule verloren“, sagt die medizinische Expertin des Ennepe-Ruhr-Kreises.