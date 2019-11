Kinderschutzbund Kinderschutzbund Ennepetal will weiter Hilfestellung sein

Ennepetal. Der Kinderschutzbund Ennepetal will weiter Anlaufstelle für Hilfesuchende sein. Viele Menschen werden von den Aktiven unterstützt.

Mit einstimmigem Votum wählten die Mitglieder des Kinderschutzbundes Ennepetal bei der Jahreshauptversammlung erneut ein Vorstandsteam. Für weitere zwei Jahre vertreten somit Sabine Spruth, Maren Heidemann, Birgit Asmuth und Petra Backhoff den Verein. Vor der Abstimmung präsentierte der Vorstand mit Unterstützung von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Akteuren den Tätigkeitsbericht für das abgelaufene Jahr. Zahlreiche Projekte wie Schulsozialarbeit in Grundschulen, die Großtagespflegestelle „Bärenhöhle“, die Bekleidungsläden Bärti, Robärto und Bärta, Spielmobil, Hausaufgabenhilfe, Wunschbaum-Aktion, Kinder-Flohmarkt, Ranzenaktion und Handtaschenbörse gehörten zu den dargestellten Aktionen. Besonderes Augenmerk fiel in diesem Jahr auf das Projekt „Jedem Kind ein Mittagessen“ für welches die Kinderlobby im Frühjahr 2019 ein extra Spendenkonto eröffnete.

„Wir sind teilweise sehr erstaunt über die Tatsache, wie viele Familien – trotz Berufstätigkeit – die Mittel für die Mahlzeiten ihrer Kinder nicht berappen können“, führte die Schatzmeisterin des Vereins, Birgit Asmuth, aus. Diese Hilfestellung ist so ausgelegt, dass hierdurch Familien in Ennepetal geholfen werden soll, die meist aufgrund von Notlagen bei der Bezahlung der Mittagessen finanzielle Engpässe beklagen. „Somit wollen wir ausschließen, dass Kinder aus diesem Grund von den Ganztagsangeboten ausgeschlossen werden“, erklärte hierzu Petra Backhoff vom Vorstandsteam. Auch aktuelle Veranstaltungsformate wie ein monatlich angebotenes „Treffen für Alleinerziehende“ in der „Bärenhöhle“ wurden der Versammlung vorgestellt.