Kaufland in Gevelsberg: Verwirrung um Eröffnungstermin

Kaufland hat die Mitarbeiter seiner Filiale in Gevelsberg darüber informiert, dass sich der Eröffnungstermin nach der groß angelegten Sanierung des Gebäudes am Vendômer Platz möglicherweise verschieben könnte. Das sorgte für Verwirrung. Der Investor äußerte sich auf Nachfrage dazu. Auch die Stadt Gevelsberg hielt Rücksprache mit dem Unternehmen.

„Wir haben unsere Mitarbeiter darüber informiert, dass sich der Eröffnungstermin eventuell auf Anfang 2021 verschieben könnte“, bestätigt eine Kaufland-Sprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung. Ein Leser, der sich an die Redaktion gewandt hatte, nannte den 7. Januar 2021 als den von Kaufland genannten möglichen Eröffnungstermin. Das bestätigte das Unternehmen nicht. „Je nach Baufortschritt ist eine frühere Wiedereröffnung durchaus möglich“, erklärt die Sprecherin weiter. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen und alle Eventualitäten einplanen“, nennt sie den Grund dafür, dass die Mitarbeiter informiert wurden.

Übergabe für Sommer geplant

Nach Übergabe der Räumlichkeiten durch den Investor benötige Kaufland für die Einrichtung etwa vier bis sechs Wochen bis zur Eröffnung der Filiale. Die rund 60 Mitarbeiter seien bis dahin im Kaufland Wuppertal eingesetzt. Einen genauen Eröffnungstermin nannte das Unternehmen nicht.

Der Vollsortimenter ist Generalmieter in dem großen Gebäude-Komplex am Vendômer Platz. Eigentümer ist die Firma ANH Hausbesitz aus Arnsberg. Sie investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in die Sanierung (wir berichteten). Die Übergabe ist für den Sommer dieses Jahres geplant. Angesprochen auf die Information durch Kaufland bestätigt ANH diesen Zeitplan. „Es bleibt nach wie vor bei Sommer“, so ein Sprecher.

Infobox Platzumbau in mehreren Abschnitten Die Neugestaltung des Vendômer Platzes findet in mehreren Abschnitten statt. Die Arbeiten am ersten Abschnitt (Treppenbereich zur Wittener Straße, Eingangsbereich zu Kaufland) sollen im zweiten Quartal 2020 beginnen. Der nächste Abschnitt umfasst den Bereich vor dem Rathaus. Die Fertigstellung ist fürs dritte Quartal 2020 vorgesehen. Ende 2021 sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

Auch die Stadt Gevelsberg hatte von dem möglichen späteren Eröffnungstermin gehört und bei Kaufland nachgefragt. „Wir haben da eine klare Auskunft bekommen, die Eröffnung soll spätestens Anfang Juli erfolgen“, so die Stadtverwaltung. Der Umbau des Vendômer Platzes wäre durch eine spätere Kaufland-Eröffnung nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein späterer Termin wäre für die Arbeiten sogar entspannter gewesen, wie es vonseiten der Stadtverwaltung heißt. Aber: „Wir freuen uns natürlich, wenn Kaufland so früh wie möglich eröffnet, die Leute sehnen sich danach.“ Auch von Kaufland heißt es: „Wir freuen uns, wenn die Wiedereröffnung früher erfolgt.“

Mieter stehen seit Monaten fest

Die Mieter des Kaufland-Gebäudes stehen seit einigen Monaten fest: ein türkischer Imbiss, eine Apotheke und ein Lotto-Toto-Laden mit Postdienstleistungen, der gleichzeitig auch Dienstleistungen der Postbank anbietet. Der Imbiss wird keine Außengastronomie betreiben, was bei vielen Gevelsbergern für Enttäuschung sorgte. Das frühere Eiscafé war in den vergangenen Jahren ein beliebter Treffpunkt. Das Thema beschäftigt seitdem auch die Politik.

Die Überlegungen gehen dahin, dass eine Gastronomie südlich des Vendômer Platzes entstehen könnte. „Die Stadt ist bestrebt, mit dem Eigentümer der angrenzenden Fläche eine Vereinbarung zur Bebauung des Grundstücks zu treffen“, informierte die Verwaltung im vergangenen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung. „Es gibt bei Investoren ein sich abzeichnendes Interesse für ein weiteres Gebäude.“ Auch die Eigentümer hätten Interesse, das Vorhaben in Angriff zu nehmen. Dabei gehe es um eine gemischte Immobiliennutzung mit Wohnungen und Gastronomie.

Der Umbau des ersten Abschnitts des Vendômer Platzes soll laut Stadt noch vor der Eröffnung der Kaufland-Filiale abgeschlossen sein. Der Abschnitt umfasst den Eingang des Lebensmittelmarkts bis zur Anbindung durch eine Treppenanlage an die Wittener Straße.