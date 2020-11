Am Samstag um 0.03 Uhr versuchte ein Unbekannter die Haustür eines Reihenhauses an der Kastanienstraße aufzuhebeln.

Schwelm. Als die Bewohner schliefen, versuchte ein unbekannter Täter in ein Reihenhaus an der Kastanienstraße einzubrechen.

Am Samstag um 0.03 Uhr versuchte ein Unbekannter die Haustür eines Reihenhauses an der Kastanienstraße aufzuhebeln. Durch die Geräusche aufgeschreckt, schalteten die Bewohner im Hausflur das Licht an. Der Täter ergriff sofort die Flucht. In die Wohnung gelangte er nicht.