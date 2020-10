Weitere Maßnahmen

Größere Straßenbaumaßnahmen gibt es im Stadtgebiet derzeit nicht, dafür werden mehrere kleine Baustellen abgearbeitet.

Aktuell steht der Ausbau der Straße Am Waldesrand in Silschede, im Anschluss an die Fertigstellung des Vorplatz Waldstadion, an. Die Fertigstellung ist bis Ende November vorgesehen.

Sanierungen von Hausanschlüssen und Anschlussleitungen sowie Straßenabläufen finden ebenfalls in der Stadt statt, in offener wie in geschlossener Bauweise. Die Fertigstellung ist bis Anfang 2021 geplant.

Nach Auskunft der Technischen Betriebe werden derzeit auch auch kleinere Maßnahme im Rahmen der Straßenunterhaltung, wie zum die Gehwegabsenkung Nirgenastraße, umgesetzt.

Außerdem nutzen die Technischen Betriebe die Wochen vor dem Frost im Winter mit Straßenmarkierungsarbeiten im gesamten Stadtgebiet.