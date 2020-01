Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg zeichnet Ehrensenatoren aus

Seit Jahrzehnten zeichnet die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Gevelsberg alljährlich mehrere Jecken zu Ehrensenatoren aus, um ihnen so für die Verdienste um den Verein und den Karneval zu danken. „Es sind tatkräftige Unterstützer unserer Gesellschaft, die uns jahrelang helfen und besonderes Engagement zeigen“, so Vizepräsident Marc Uhle.

Und die Reihe der Geehrten ist seit Samstagabend um drei Mitglieder länger. Ursula Schummel, Uwe Kraftscheck und Ralf Weiß heißen die neuen, mit diesem Titel ausgezeichneten Freunde der närrischen Zunft, denen beim traditionellen Presseschoppen die Ehrennadel ans Revers gesteckt und die dazugehörige Urkunde sowie der Sessionsorden überreicht wurde.

Ursula Schummel kennt die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Gevelsberg in- und auswendig. Ihr bereits verstorbener Mann Peter war nicht nur einer der Mitbegründer, er war auch der erste Präsident und hatte dieses Amt 22 Jahre lang inne. Wie kaum ein anderer prägte er das närrische Treiben innerhalb der Stadt. Stets an seiner Seite Ehefrau Ursula, die ihn tatkräftig unterstützte. Auch nach seinem Tod blieb sie „seinem“ Verein weiterhin treu.

Ur-Gevelsberger

Uwe Kraftscheck ist Ur-Gevelsberger und keinesfalls ein Mensch der lauten Töne, der stets im Fokus stehen möchte. Beim Presseschoppen kam er nun allerdings nicht drum herum, vor das närrische Volk zu treten und seine Auszeichnung entgegenzunehmen.

Mit Herzblut und vollem Einsatz ist er in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins „Taubenväter – Menschen helfen Menschen“ im Sinne der Menschlichkeit unterwegs. Gemeinsam mit den zahlreichen Mitgliedern leistet er selbstlosen Einsatz für Arme, Kranke, Schwache und in Not geratene Menschen.

Infobox Närrische Mütze steht ins Haus Als nächste Veranstaltung der Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg von 1978 e.V. steht am Samstag, 1. Februar, um 20.11 Uhr die Verleihung der „Närrischen Mütze“ in der Aula Alte Geer auf dem Programm. Wer an dieser Veranstaltung teilnimmt, sollte nicht vergessen, sich zu kostümieren. Denn an diesem Abend werden die drei besten Kostüme am Ende prämiert und mit einem Preis ausgezeichnet.

Aber auch der dritte im Bunde, Ralf Weiß, gehört zu jenen Menschen, die lieber im Hintergrund agieren und wirken. Wann immer mal Not am Mann bei der Ka.Ge. Grün-Weiß ist, er ist stets zur Stelle.

Egal ob es sich dabei um die Aufbauarbeiten für die Großveranstaltung „Närrische Mütze“ handelt oder um die Vertretung im „Elferrat“. Mit seiner Ernennung zum Ehrensenator tritt er quasi auch in die Fußstapfen seiner Frau Birgit, die bereits in der vergangenen Session von der Karnevalsgesellschaft mit diesem Titel ausgezeichnet wurde.

Gevelsberger Prinzenpaar zu Gast

Dieser besondere Akt des närrischen Brauchtums war mit Sicherheit der wohl wichtigste Programmpunkt an diesem Abend, doch der Presseschoppen im Gesellschaftsraum der Gevelsberger Feuerwehr bot seinen Gästen, unter ihnen natürlich das amtierende Gevelsberger Prinzenpaar Prinz Jürgen III. und Prinzessin Anja III. nebst seinen Begleitern Tina Hoppe und Diethelm Hellwig, zahlreiche Ehrensenatoren und Mützenträger sowie eine Abordnung der Ka-Ge Hippendorf, noch ein paar weitere stimmungsvolle Augenblicke. So begrüßte man auch in diesem Jahr wieder den Ehrenobernachtwächter der Stadt Schwelm, Christian M. Fasel. Um das neue Prinzenpaar zu preisen, war es für ihn ein guter Grund über den Berg zu reisen.

In seiner auffallenden Nachtwächtermontur mit Hellebarde und Laterne sprach er zu den Jecken und wünschte Prinz Jürgen III. und Prinzessin Anja III. für deren Session recht gutes Gelingen, mögen sie den Menschen Freude und Heiterkeit bringen.

Auch hätte er gerne einmal die Tollitäten aus der Kreisstadt mitgebracht, doch dies sei bedauerlicherweise nicht so einfach. Aber wer weiß was die Zukunft bringt? Vielleicht treffen ja in der Session 2020 / 2021 erstmalig die Schwelmer und Gevelsberger Majestäten aufeinander. „Keine leichte Aufgabe, aber ich arbeite mit Überzeugungskunst daran“, versprach er.

Ehrenamt gewürdigt

Das bei solch einer Veranstaltung zahlreiche Orden (sowohl Sessions- als auch Prinzenorden) verliehen werden, ist bekannt. Es gab beim diesjährigen Presseschoppen allerdings auch eine Auszeichnung, die deutlich machte, dass Menschen die in einem Verein ehrenamtlich tätig sind, durch ihr großartiges Handeln und Tun „unserer Gesellschaft“ ein Gesicht geben. Aus diesem Grunde wurde daher Natascha Thienel der Wanderpokal der Karnevalsgesellschaft überreicht, der hervorheben sollte, mit welch tatkräftiger Unterstützung sie sich im Verein einbringt.