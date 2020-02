Jugend in Schwelm für Klassik-Musik begeistern

Der Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund – hier ein Archivbild – tritt am 8. März in Schwelm auf.

Schwelm. Kulturfabrik Ibach-Haus in Schwelm und Rotary Club Gevelsberg kooperieren ein weiteres Jahr. Freier Eintritt für U-18 bei „Best of NRW“.

In der Konzertreihe „Best of NRW“ gibt es klassische Musik, die von jungen Menschen auch für junge Menschen gemacht wird. Doch im Publikum sind keine jungen Leute zu sehen. Der Rotary Club Gevelsberg und die Kulturfabrik Ibach-Haus stellten im Dezember 2018 ihre Kooperationsvereinbarung vor. Ziel war es, jungen Menschen einen leichten Zugang zu Klassik und Kultur zu verschaffen.

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sollten die für 2019 geplanten Konzerte der Reihe „Best of NRW“ in Schwelm kostenlos besuchen können. Das Eintrittsgeld für sie wollte der Service-Club übernehmen.

Zielgruppe ließ sich nicht sehen

Vier Termine gab es im Jahr 2019, doch kein Kind und kein Jugendlicher machte von dem großzügigen Angebot Gebrauch. Die Zielgruppe ließ sich in den Konzerten nicht sehen. Auf Rückfrage beim Märkischen Gymnasium bestätigen die Musikpädagogen, dass ihnen diese Möglichkeit bekannt sei und sie durchaus dafür geworben hätten. „Leider ist die Resonanz bei den Schülern eher gering, trotz des tollen Angebotes“, erklärt Musiklehrer Henrik Weiß, der auch das Schulorchester leitet. „Das liegt einfach an dem großen Konkurrenzangebot an Freizeitaktivitäten, dem die Schüler ausgesetzt sind“, meint er. „Wenn wir uns mit den Schülern gemeinsam dorthin begeben, müssen wir bei einem Konzertbesuch auch immer schauen, wie sich das in den unterrichtlichen Kontext einbinden lässt. Das ist nicht immer möglich.“ Gleichwohl verspricht er, noch einmal kräftig die Werbetrommel bei seinem Orchester zu rühren.

Die Rotarier zeigten sich enttäuscht darüber, dass ihr Angebot überhaupt nicht angenommen wurde, denn Kulturförderung liegt ihnen am Herzen. Dennoch beschlossen sie auf ihrer Vorstandssitzung am 10. Februar, dass sie auch in Zukunft Eintrittskarten für Kinder und Jugendliche bei „Best of NRW“-Konzerten finanzieren wollen. „Erst mal müssen wir die jungen Leute in die Konzerte holen, da zeigen wir uns bestimmt nicht kleinlich“, sagte Karl Raab, der amtierende Präsident des Rotary Clubs.

Auch anderen Möglichkeiten gegenüber zeigen sich die Rotarier durchaus aufgeschlossen. „Ob wir die Kosten für die Konzertkarten übernehmen oder einen Zuschuss zu einem Konzert speziell für Kinder oder Jugendliche geben, das Wichtigste ist für uns, dass wir eine möglichst große Anzahl Kinder und Jugendliche für Klassische Musik begeistern können“, erklärte Raab.

Und so übernehmen die Rotarier auch die Eintrittsgelder für die nächsten beiden Konzerte der Kulturfabrik im Schwelmer Ibach-Haus: Das Vigato Quartett in der Reihe „Best of NRW“ und den Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund.

Der Jugendkonzertchor gehört nicht zur Reihe „Best of NRW“. Da sich aber dieses Chorkonzert hervorragend für Kinder und Jugendliche eignet, ist ausnahmsweise auch für dieses Konzert der freie Eintritt für alle bis 18 Jahren gesichert. Sie müssen an der Kasse lediglich ihren Vornamen und ihr Alter nennen und schon können sie kostenfrei genießen, wenn Gleichaltrige auf höchstem Niveau singen.

Nachfolgeregelung in zwei Jahren

Das Vorstandsteam der Kulturfabrik Ibach-Haus e.V. macht sich längerfristig auf die Suche nach Nachfolgern. Seit 18 Jahren gibt es den Verein, der auf rein ehrenamtlicher Basis ein vielfältiges Kulturprogramm in Schwelm organisiert. Im Juni 2016 stellte er sich mit einem neuen Vorstand völlig neu auf.

Acht Mitglieder im Vorstand

Seitdem gingen viele Konzerte und Vorstellungen erfolgreich über die Bühne. Die vor knapp vier Jahren gewählten sieben Vorstandsmitglieder wurden im vorigen Jahr wiedergewählt. Mit Sabine Nölke als Pressesprecherin kam ein achtes Mitglied hinzu. Allen im Team macht die ehrenamtliche Arbeit große Freude und sie wollen engagiert weiterarbeiten. In gut zwei Jahren möchten aber einige der Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

„Einige von uns sind jetzt schon über 70 und auch andere im Vorstand haben das Rentenalter bereits erreicht“, sagt Ingrid Andre, die Schriftführerin des Vereins. „Die jüngeren im Vorstand sind beruflich sehr eingespannt und auch in weiteren Ehrenämtern tätig, da ist es ungewiss, ob sie weitermachen können.“

Das Team, bestehend aus Ulrike Brux (erste Vorsitzende), Prof. Dr. Marthin Karoff (stellvertretender Vorsitzender), Sabine Nölke (Referentin für Öffentlichkeitsarbeit), Dorothea Schirmer (Schatzmeisterin), Ingrid Andre (Beisitzerin und Schriftführerin), Marina Böttger (Beisitzerin), Dr. Christina Kerckhoff (Beisitzerin) und Dr. Andreas Leven (Beisitzer und Internetverantwortlicher), will auf jeden Fall bis Juni 2022 im Amt bleiben, wünscht sich aber, dass dann jüngere Leute die Leitung übernehmen.

Der Verein, der ohne öffentliche Fördergelder schwarze Zahlen schreibt, ist gut aufgestellt. Das Team verfügt über viel Erfahrung und hervorragende Netzwerke im Kulturbereich. Die Arbeit wird gut verteilt und jeder kann seine Ideen einbringen. Alle Vorstandsmitglieder würden ihre Nachfolger selbstverständlich auf Wunsch bei der Einarbeitung begleiten und unterstützen.

Die nächsten Konzerte im Ibach-Haus: „Best of NRW“: Vigato Quartett. Am 6. März 2020. Beginn 20 Uhr. Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund. Am 8. März 2020. Beginn 17 Uhr. Für alle bis 18 Jahren ist der Eintritt frei.