Jetzt ist es wichtig, den Dialog zu suchen

Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Das kann man der Bürgermeisterin vorwerfen und auch der Gemeinde. Letztere dreht ihren Lautstärke-Regler runter, und das Problem ist behoben. Sollte man zumindest meinen...



Die Realität sieht anders aus. Was nach dem Gebetsruf alles zu hören war oder in den sozialen Netzwerken geschrieben wurde, verschlägt einem mitunter die Sprache. Man ist ja schon froh, mit jemanden zu sprechen oder von jemanden zu lesen, der darüber gelassen bleibt, sachlich denkt oder es wenigstens mit Humor nimmt.



Was es jetzt braucht, ist der Dialog. Mit allen Beteiligten. Auch mit der Schwelmer Öffentlichkeit. Damit eine Lösung gefunden wird, mit der am Ende alle Seiten leben können. Der Weg, den die Politik einschlagen will, ist der einzig richtig.