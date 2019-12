Jetzt auch Urnenstelen auf dem Friedhof in Ennepetal-Voerde

Auch auf dem Friedhof in Voerde gibt es nun Urnenstelen. Somit sind dort ab sofort überirdische Urnenbeisetzungen möglich. Die ersten Nischen sind bereits belegt.

Insgesamt drei Stelenanlagen wurden auf dem Gelände aufgestellt. „Es handelt sich um Würfel wie auf dem Friedhof in Milspe“, erklärt Katrin Katthage, die Leiterin der Friedhofsverwaltung bei der Stadt. Die Form sei extra für Ennepetal gegossen worden. Eine Urnenanlage bietet Urnenreihengrabnischen, dort kann pro Würfel eine Urne beigesetzt werden. Die Stellen werden der Reihe nach vergeben. In der Anlage stehen 28 Würfel zur Verfügung. Die anderen beiden Anlagen beinhalten Urnenwahlgrabnischen. Dort haben die Angehörigen die Möglichkeit, sich den Würfel auszusuchen. Pro Würfel können zwei Urnen beigesetzt werden. Die größere Anlage hat 28 und die kleinere 16 Würfel.

Wahl- und Reihengrabnischen

Die Bereiche vor den Stelen mit Wahlgrabnischen sind gepflastert worden, für den Bereich mit den Reihengrabnischen soll dies noch geschehen. Damit sind auf dem Friedhof in Voerde die Pflege- und Sanierungsarbeiten durch die Stadtbetriebe Ennepetal weitgehend abgeschlossen. Neben Aufräumarbeiten auf dem Gelände wurde unter anderem der Weg zur Kapelle hin neu gepflastert. „Es hat auch im größeren Umfang Rodungsarbeiten gegeben, vor allem im vergangenen Frühjahr“, erklärt Katrin Katthage.

Friedhöfe Team im Rathaus gebildet Im Zuge der Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal (SBE), die zum 1. Januar 2021 in die Stadtverwaltung zurückgeführt werden, ist die Friedhofsverwaltung bereits neu geordnet worden. Bisher war der Bereich geteilt: Im Rathaus war die Friedhofsverwaltung angesiedelt, bei den SBE die Pflege der vier städtischen Friedhöfe in Königsfeld, Rüggeberg, Voerde und Milspe. Nun gibt es innerhalb des Standesamtes das „Team Friedhof“, in dem neben der Leiterin die drei Verwaltungskräfte und fünf Friedhofsgärtner zusammengefasst sind. Die Leitung hat Katrin Katthage übernommen. Die 34-jährige Gevelsbergerin hatte schon ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Ennepetal absolviert. Beschäftigt war sie zuvor bereits in der Rentenstelle, beim Einwohnermeldeamt und beim Jobcenter EN. Seit 2015 ist sie im Standesamt tätig und war dort auch schon für das Friedhofswesen mit zuständig. Seit dem 1. November leitet sie nun das „Team Friedhof“. „Die Gewichtung hat sich dadurch schon verändert“, erklärt Katrin Katthage. Künftig werde sie auch darauf schauen müssen, wie die Friedhöfe aussehen und was dort getan werden muss.

Die Stadt hatte die Trägerschaft für den 1830 eröffneten Friedhof zum 1. Januar 2016 von der Evangelischen Kirchengemeinde Voerde übernommen. Seitdem wird das 64.000 m² große Areal von der Stadt verwaltet und von den Stadtbetrieben (SBE) gepflegt. Alle Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung der Gemeinde waren damals zur Stadt bzw. zu den SBE gewechselt. Inzwischen hat die Stadt auch ein letztes Stück des Friedhofs Rüggeberg, das die Evangelische Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg noch in ihrer Obhut hatte, übernommen. Somit befinden sich sämtliche Friedhöfe in Ennepetal, die insgesamt 15 Hektar umfassen, in städtischer Hand.

Nach dem Aufstellen der Urnenstelen in Voerde sind nun alle Bestattungsformen auf sämtlichen Friedhöfen in der Stadt möglich. Nur Baumbestattungen bleiben auf den Rüggeberger Friedhof beschränkt. Urnenbeisetzungen sind bei weitem die gefragteste Bestattungsform auf den Ennepetaler Friedhöfen. In den vergangenen beiden Jahren zusammen standen etwa 420 Urnenbeisetzungen (in Gräbern und Stelen) ca. 180 Erdbestattungen gegenüber.

Weitere Arbeiten

Nicht nur in Voerde haben die SBE in den vergangenen Monaten gearbeitet. So wurden in Rüggeberg die Schöpfbrunnen saniert, bei den Urnennischen eine Sitz- und Ablegefläche (für Blumen, Kerzen, etc.) errichtet und die Leichenkammer und die Abschiedsräume wurden erneuert. In Milspe erneuerten die SBE die Treppe zur Kapelle und stellten eine neue, sternförmige Nische auf. Zudem wurde dort im unteren Teil einiges in Sachen Wegebau erledigt.