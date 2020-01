In Schwelm ist Sicherheit, Ausbau und Sparen angesagt

Auch im Kommunalwahljahr 2020 gehen der Politik in Schwelm die Themen nicht aus. Gleich drei Anträge von jeweils drei verschiedenen Fraktionen im Rat der Stadt Schwelm sind in den ersten Wochen des noch jungen Jahres auf dem Tisch von Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock gelandet. Themen sind mehr Sicherheit auf der Jesinghauser Straße (CDU), mehr OGS-Plätze an den Grundschulen (SPD) und weniger Investitionen in die „Neue Mitte Schwelm“ (SWG/BfS).

Jesinghauser Straße

Trotz einer anderslautenden Beschilderung parken an der Jesinghauser Straße immer wieder Lkw. Foto: Bernd Richter / WP

Mit einem Millionenaufwand ist die Attraktivität der Sportanlage An der Rennbahn gesteigert worden. „Sowohl wegen des Friedhofs als auch wegen der wieder in Betrieb genommenen Sportanlage ist ein reger Besucherverkehr im Bereich der westlichen Jesinghauser Straße zu verzeichnen, der augenscheinlich aufgrund der Attraktivität der neuen Kampfsportanlage Typ B noch intensiver ist als vor der Renovierung“, schreibt Oliver Flüshöh als Begründung für den Antrag der CDU-Fraktion, die Jesinghauser Straße zwischen der Einmündung Steinwegstraße und Ochsenkamp für den Verkehr zu beruhigen.

Als Grundlage dienen soll die Ausweisung von „schrägen Parkens in versetzten Abständen, wie es in der Jesinghauser Straße in Richtung Innenstadt bereits angeordnet ist“, so der Fraktionsvorsitzende. Gleichzeitig sollen die Belange des Radverkehrs angemessen mit berücksichtigt werden. Die Maßnahmen sollen für mehr Sicherheit sowohl bei den überwiegend älteren Besuchern des Friedhofs, als auch bei den jungen Sportlern auf der Sportanlage führen, „die vor dem Training ungestüm zum Eingang hinstreben oder danach mit ebenso jugendlichem Drang die Anlage verlassen und zu den Autos der sie abholenden Erziehungsberechtigten laufen“, ist im Antrag zu lesen.

Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der besonders den Anliegern wichtig ist. Es gibt in diesem Bereich zwar ein zum Teil eingeschränktes Lkw-Parkverbot, jedoch wird dieses häufig ignoriert. „Dies führt nicht nur zu einer Verdrängung der Pkw-Parker und erhöhten Such- und Rangierverkehren, sondern auch zu einer zunehmenden Verschmutzung der Bürgersteige und Nebenflächen durch Müll und Unrat“, so Oliver Flüshöh. Auch die Hinterlassenschaften der Notdurft der Lkw-Fahrer seien für Besucher wie Anwohner weder appetitlich noch dem Erscheinungsbild der Stadt Schwelm zuträglich.

Mehr OGS-Plätze

Unter das Motto „Kinder brauchen Plätze“ hat die SPD-Fraktion ihren Antrag auf Erweiterung des Angebots im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) an allen Schwelmer Grundschulen gestellt. „In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass der Bedarf an Plätzen in der offenen Ganztagsbetreuung (OGS) bereits heute das in Schwelm vorhandene Angebot übersteigt. In der Folge werden zahlreichen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern die vielen positiven Auswirkungen einer Betreuung in der OGS vorenthalten“, begründen Fraktionsvorsitzender Thorsten Kirschner und Saskia Schier, Jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, ihre Forderung. Bestätigt in ihrer Forderung nach mehr OGS-Plätzen sehen sich die Sozialdemokraten in dem im Schulausschuss im September 2019 vorgelegten Bericht der OGS für das Schuljahr 2018/19. Darin berichten die Schwelmer Grundschulen, dass insbesondere Eltern, die arbeitssuchend sind, eine Sprachschule besuchen oder ihre Kinder aus anderen Gründen (z.B. zur Förderung) betreut haben möchten, momentan keinen OGS-Platz erhalten.

Neue Mitte Schwelm

SWG/BfS wollen kein Kulturhaus, sondern die Bücherei in den Rathaus-Neubau auf dem Brauereigelände integrieren. Das spart Geld. Foto: Bernd Richter / WP

Nichts Geringeres als die Neuplanung des neuen Rathauses, das bis Ende 2021 auf der Brauerei-Brache bezugsfertig sein soll, fordern SWG/BfS in ihrem Antrag, der mit Datum vom 23. Januar an die Bürgermeisterin ging. „Die Verwaltung wird beauftragt: alle Planungen zum Bau des Kulturhauses einzustellen und stattdessen Bücherei, Musikschule und VHS im EG des neuen Rathauses unterzubringen. Der Einzelhandel wird (mit entspr. kleinerem Flächenangebot) im Kesselhaus angesiedelt“, so der Wortlaut ihrer Beschlussvorlage. Mit dem strukturellen Wandel im Einzelhandel und dem daraus resultierendem Nachfragerückgang nach Einzelhandelsflächen begründet Fraktionsvorsitzender Jürgen Kranz für die Wählergemeinschaften die Forderung.

„Als Nebeneffekt wird durch die Zusammenführung von Rathaus und Kulturzentrum auch die ursprünglichen Idee der Zentralisierung wieder hergestellt und werden die Gesamtkosten zur Herstellung sinken“, so Jürgen Kranz.