Gevelsberg. Am Freitag, 26. Juni, wird die Gevelsberger Kirmes mit dem traditionellen Anblasen eröffnet. Nun steht das diesjährige Motto fest.

In Gevelsberg heißt es: „Kiärmisklima – dat es prima“

In weniger als fünf Monaten steht Gevelsberg wieder Kopf. Ende Juni beginnt die schrägste Kirmes Europas. Seit Freitagabend steht das Motto für das Volksfest fest: „Kiärmisklima – dat es prima“. Der Vorschlag von Horst-Dieter Erdelt fand in der Jahreshauptversammlung des Gevelsberger Kirmesvereins ein eindeutige Mehrheit.

Mit der Versammlung haben die Vorbereitungen für die Gevelsberger Kirmes 2020 nun offiziell begonnen. Neben der Wahl des Kirmesmottos standen Änderungen des Präsidiums, der Kirmesabend, weitere Termine des Jahres sowie verschiedene Anregungen auf dem Plan.

Rückblick von Markus Loetz

Doch zunächst blickte der 1. Vorsitzende Markus Loetz auf das vergangene Kirmesjahr und damit sein erstes Jahr als 1. Vorsitzender zurück. Als er im Januar 2019 das Amt von seinem Vorgängers Michael Sichelschmidt übernahm, hatte er zwar viel Erfahrung und Unterstützung im Rücken, die Kirmes als Hauptverantwortlicher zu bestreiten, war für ihn jedoch eine Premiere der besonderen Art. Seine erste Kirmes und den ersten Festzug unter seiner Leitung erlebte Markus Loetz ohne große Strapazen – und das bei Hochsommertemperaturen über 30 Grad Celsius. Seinen höchsten Respekt sprach er deshalb allen Teilnehmern der Kirmesgruppen und den Helfern wie der Feuerwehr aus: „Die Art, wie professionell wir alle zusammen mit diesen Wetterbedingungen umgegangen sind, hat mich schwer beeindruckt.“

Kirmesverein Wichtige Termine Wichtige Termine des Gevelsberg Kirmesvereins: Freitag, 28. Februar: nächste Monatsversammlung im Vereinsheim des FSV Gevelsberg im Stefansbachtal. Weitere Monatsversammlungen am 27. März, 24. April und 29. Mai, jeweils freitags in der Gaststätte „Am Ufer“ Sonntag, 17. Mai: Hammerschmied-Fete in der Kunst- und Bauschlosserei Russmann Samstag, 13. Juni: Kirmesabend in der Halle West Freitag, 26., bis Dienstag, 30. Juni: Gevelsberger Kirmes

Karnevalistische Veranstaltungen im Hippendorf, Monatsversammlungen, Besuche der Voerder Kirmes und des Schwelmer Heimatfestes, zahlreiche Sommerfeste und natürlich die traditionelle Hammerschmied-Fete und der große Kirmesabend durften im Rückblick des Vorsitzenden nicht fehlen.

Bei der Wahl des diesjährigen Mottos, holte sich Markus Loetz die Hilfe seines Vorgängers ein. Michael Sichelschmidt las die insgesamt 34 über Facebook oder per E-Mail eingereichten Vorschläge auf Plattdeutsch vor. Sogar Greta Thunberg schlich sich in eins der präsentierten Mottos ein, die Gevelsberger Kirmesgruppen überzeugte dies jedoch nicht. Die erste berüchtigte „Wech“-Runde überlebten nur vier der Vorschläge. Mit eindeutiger Mehrheit gewann wieder einmal eine Idee von Kirmesfreund und Präsidiumsmitglied Horst-Dieter Erdelt: „Kiärmisklima – dat es prima“.

Neubesetzungen standen für das Präsidium an. Gerd Laake verließ das Gremium der erfahrenen Kirmesaktiven aus gesundheitlichen Gründen, und im vergangenen Jahr musste sich der Kirmesverein für immer von Stefan Oesterling verabschieden. Es galt drei neue Mitglieder zu wählen, damit die festgeschriebene Anzahl von sieben Präsidiumsmitgliedern erreicht ist. „Das Präsidium unterstützt den Kirmesvorstand, wählt und bestellt die Mitglieder für den Bewertungsausschuss und übernimmt repräsentative Aufgaben“, erklärte Markus Loetz die Aufgaben dieses Vereinsorgans. Als neue Mitglieder wurden Dietmar Kressmann (KG Börkey), Martin Reitze (Mühlenhämmer) und Uwe Jesinghaus (KG Dörnen) gewählt. Reimund Herberg übernahm das Amt des Präsidiumssprechers.

Planungen für Kirmesabend laufen

Mit Cornelia Külpmann wurde eine neue Kassenprüferin bestellt. Darüber hinaus nahmen die anwesenden Mitglieder eine Satzungsänderung, die die Handlungsfähigkeit des Vorstandes vereinfachen soll, einstimmig an.

Die Planungen für den Kirmesabend sind bereits im Gang. Dafür konnten der Tanzcorps „Echte Fründe“, die Kabarettistin „Frau Kühne“ und die Band „Heavens Club“ gewonnen werden. „Auch die AllStars sind wieder dabei und es wäre schön, wenn noch andere Gruppen sich am Kirmesabend beteiligen“, so Markus Loetz. Auch für den Kirmeszug reichten einige Kirmesgruppen bereits ihre Themen für die Wagendarstellungen ein. Eine Kirmesplakette soll es in diesem Jahr auch wieder geben, beschlossen die Anwesenden.

Für die Kinder- und Jugendgruppen gibt es 2020 außerdem eine Förderung der besonderen Art. Der verstorbene Stefan Oesterling vermachte der Jugendarbeit eine große Spende, die direkt an die Kirmesgruppen gehen soll. „Jede Gruppe kann etwas mit den Kindern unternehmen und wir geben einen Zuschuss von 50 Prozent mit maximal 500 Euro dazu“, erklärte Markus Loetz. So soll der letzte Wunsch von Stefan Oesterling bestmöglich umgesetzt werden.