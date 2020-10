Idee: Umkleiden im Naturfreibad Ennepetal bunt bemalen

Ennepetal. Eine Besucherin hat angeregt, die kleinen sandfarbigen Umkleidehäuschen im Naturfreibad Ennepetal zu bemalen – gerne als als Projekt mit Schulen.

Die sandfarbigen kleinen Umkleidehäuschen auf dem Gelände des neuen Naturfreibades des „Platsch“ sollten nach Vorstellung von Badbesucherin Kornelia Kühl mehr Farbe erhalten.

Diesen Vorschlag leitete die Erste Bürgermeisterstellvertreterin und Vorsitzende des Verkehrsvereins in der Stadt Ennepetal, Anita Schöneberg, nun an Bürgermeisterin Imke Heymann als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG sowie Florian Englert als Geschäftsführer der Gesellschaft weiter.

Kornelia Kühl sei ein Fan des „schönen neuen Freizeitbades“ und habe bei einem Besuch an einem schönen Sommertag im Gespräch geäußert, dass den Umkleidehäuschen „ein peppiger Anstrich“ gut tun würde, erklärt Schöneberg. Bunte Motive, durchaus auch mit Ennepetaler Besonderheiten, könnten demnach in der Winterpause aufgemalt werden – gerne als Projekt mit den Schulen in der Stadt.

Stärkung der Identifikation

„Das würde nebenbei auch der Identifikation mit unserem schönen neuen Naturfreibad dienen“, ergänzt Anita Schöneberg, die Aufsichtsratsmitglied in der Kluterthöhle und Freizeit GmbH ist und sich ebenfalls als großer Fan des neuen Bades bezeichnet. Kornelia Kühl und sie würden sich freuen, wenn diese Idee umgesetzt werden könnte.