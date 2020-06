Hubschrauber in Gevelsberg: Jäger stürzt aus seinem Hochsitz

Ein Rettungshubschrauber ist am Samstag wegen eines Jägers in Gevelsberg im Einsatz gewesen.

Gevelsberg. Ein Rettungshubschrauber ist am Samstag in Gevelsberg im Einsatz gewesen. Ein Jäger hatte sich so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam.

Ein Jäger ist am Samstag in Gevelsberg von seinem Hochsitz gestürzt und so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste.

Am Samstag um 13.30 Uhr wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg zusammen mit dem Rettungsdienst und dem Gerätewagen Technik der Feuerwehr Ennepetal zu einer gestürzten Person im Wald an der Asker Straße gerufen. Ein Wanderer hatte den aus seinem Hochsitz gestürzten Jäger gefunden und sofort den Notruf abgesetzt und wenig später die eintreffenden Rettungsmittel eingewiesen.

Schwieriges Gelände

Wegen des schwierigen Geländes hatte die Kreisleitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises den Gerätewagen Technik der Feuerwehr Ennepetal direkt mit alarmiert, um den Verletzten so schonend wie möglich aus dem Wald zu transportieren. Der Notarzt entschied dann, dass der Patient mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert wird, die für die Art der Verletzungen am besten geeignet ist.

Als Landeplatz wurde die Kreuzung Asker Straße, Am Sinnerhoop ausgesucht und durch Feuerwehr und Polizei abgesperrt. Nach der Landung des Rettungshubschraubers Christoph 8 erfolgte die Übergabe und der Abtransport des Patienten in die Zielklinik.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 15.27 Uhr.