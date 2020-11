Höchster Respekt vor der Leistung

Beatrix und Arno Adam – und allen anderen Vorstandsmitgliedern – gebührt höchster Respekt. Nach dem bemerkenswerten Wirken von Hartmut Köhler, der den Verein zu einer unverzichtbaren Institution in Sachen Kultur gemacht hatte, führte ein Team die Arbeit fort. Dabei gelang es Beatrix Adam und ihren Mitstreitern, nicht nur das Erbe zu bewahren, sondern auch neue Akzente zu setzen.





Die Kulturgemeinde bietet auch deshalb eine so vielfältige Mischung an Themen, weil sich die Vorstandsmitglieder allesamt einbringen, Ideen vortragen und Kontakte nutzen. So verteilt sich der hohe Aufwand, den die Durchführung von rund 25 Veranstaltungen pro Jahr in der RGE-Aula sowie die Organisation zahlreicher Fahrten erfordert, auf mehrere Schultern.

Die Kulturgemeinde zählt mit 1750 Mitgliedern zu den größten Vereinen Ennepetals und begrüßt in jeder Saison (wenn nicht gerade Pandemie ist) mehrere tausend Veranstaltungsbesucher und Fahrtenteilnehmer. Damit der Verein auch nach der Ära Adam funktionieren kann, sind nun die Mitglieder gefragt: Es werden Menschen gesucht, die Spaß an Kultur allgemein, unterschiedlichen Themen, am Organisieren und Kontakte knüpfen, an Teamarbeit und am selbstlosen Einsatz für andere haben.



Klingt anspruchsvoll? Ist es sicher auch. Aber die Hilfestellung der ausscheidenden Führungskräfte ist den Neuen gewiss. Das ist sehr viel wert. Und ist es nicht reizvoll, beim Programm auch mal eigene Akzente setzen zu können?