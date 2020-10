Gymnasium Schwelm: Jahrgang 8 ist jetzt komplette iPad-Stufe

Schwelm. Digitale Medien nutzen: Das Märkische Gymnasium Schwelm geht einen neuen Schritt und will bald alle Stufen als „Tabletklassen“ führen

Das Märkische Gymnasium Schwelm misst seit Jahren der medialen Bildung einen hohen Stellenwert bei. Nicht zuletzt, weil die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler heutzutage durch die intensive Nutzung digitaler Medien geprägt wird.

Im Blick auf die spätere berufliche Praxis sind digitale Kompetenzen unerlässlich – die Berufswelt stellt hohe Anforderungen im medialen Bereich. Diese Kompetenzen muss bereits in der Schule die Basis bereitet werden. Der sichere Umgang mit Programmen zur Recherche, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation wird bei Schulabgängern als selbstverständlich vorausgesetzt. Ebenso schärfen die Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit mit digitalen Medien im Unterricht ihre Wahrnehmung über Gepflogenheiten im Netz und erweitern ihr Urteilsvermögen.

Digitale Medien stellen nicht nur eine technische Weiterentwicklung dar, sondern beinhalten auch einen hohen didaktischen Mehrwert. Digitales Lernen ist daher nicht die digitalisierte Form der bisherigen Unterrichtspraxis, sondern ermöglicht ein individuelleres, selbstbestimmteres und auch kreativeres Lernen in einem kontrollierten Rahmen.

Seit Dezember 2018 stehen dem Märkischen Gymnasium Schwelm zwei Koffer mit jeweils 16 iPads zur Verfügung. Ihr Einsatz wurde schon in zahlreichen Unterrichtsstunden erprobt.

Mit Beginn des Schuljahrs 2020/2021 wagt das Märkische Gymnasium einen ganz neuen Schritt, nämlich die gesamte Jahrgangsstufe 8 als „iPad-Stufe“ einzuführen. Die Lehrkräfte planen und gestalten ihren Unterricht so, dass die iPads in einer didaktisch und pädagogisch reflektierten Art und in angemessenem Umfang eingesetzt werden, ohne dass dabei jedoch die Einübung der klassischen Kulturtechniken vernachlässigt wird.

Die Auswahl der jetzigen Jahrgangsstufe 8 als erster „Tablet-Stufe“ der Schule hat vor allem einen pragmatischen Grund: Die Haltbarkeit eines in der Stufe 8 angeschafften iPads beträgt bei pfleglicher Behandlung die restliche Schulzeit bis zum Abitur. Das MGS plant darüber hinaus sukzessive alle Jahrgänge als „Tabletklassen“ zu führen.

Im Schul-WLAN angemeldet

Die Erziehungsberechtigten kaufen und bezahlen die iPads, die Verwaltung übernimmt die Schule – zumindest für den Teil, der die Schule als Lernraum betrifft. Sobald die iPads im WLAN der Schule angemeldet werden, greifen auch die Sicherheitseinstellungen der Schule. Verlassen die Schülerinnen und Schüler den Einzugsbereich des MGS, greifen wieder die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Eltern.

Die Einbindung in die digitale Infrastruktur der Schule und die kontinuierliche Administration der Geräte wird von der IT-Abteilung der Stadt Schwelm und einem Administratorenteam aus Lehrkräften des MGS durchgeführt. Die Beschaffung und Anbringung der digitalen Präsentationsflächen in den Klassenräumen erfolgten bereits in den Sommerferien.

Weil die Finanzierung der kostenintensiven Technik durchaus für manche Eltern ein Problem darstellen kann, entschied sich die Schule, den Weg der Beschaffung mit Unterstützung des Fördervereins zu gehen. In einigen Fällen wurde die Anschaffung mit einer Beteiligung der Hälfte der Kosten unterstützt, in manchen Fällen konnte der Förderverein den gesamten Betrag beisteuern.

Neben zwei großzügigen Spenden von Schwelmer Firmen über zusammen 5000 Euro konnte sich der Förderverein vor allem über einen Beitrag von 8000 Euro von der Städtischen Sparkasse zu Schwelm freuen. Aus diesem Anlass besuchte der Vorstand der Städtischen Sparkasse zu Schwelm, Michael Lindermann und Johannes Schulz, sowie der Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Dr. Uwe Klossowski, das Märkische Gymnasium, um sich vor Ort über den Einsatz der iPads zu informieren. Schülerinnen und Schüler der Klassen 8b und 8e berichteten aus dem laufenden Unterricht von ihren Erfahrungen im Umgang mit den iPads und präsentierten Unterrichtsergebnisse auf den digitalen Boards. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer Geldspende an den Förderverein des Märkischen Gymnasiums die Ausstattung der diesjährigen Jahrgangsstufe 8 bis zu deren Abitur mit iPads unterstützen konnten“, erläuterte Sparkassenvorstand Michael Lindermann, „denn das Lernen digitaler Kompetenzen ist der richtige Weg in die berufliche Zukunft der jungen Menschen.“