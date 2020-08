Gymnasium Gevelsberg: Präsenzunterricht wieder möglich

Das Städtische Gymnasium in Gevelsberg. Nachdem mehrere Corona-Fälle an der Schule bekannt geworden waren, ist nun wieder Präsenzunterricht für alle Klassen möglich.

Gevelsberg/Schwelm. Am Gymnasium Gevelsberg können wieder alle Klassen in den Präsenzunterricht. Am Märkischen Gymnasium in Schwelm sieht das anders aus.

Der letzte ausstehende Befund eines Kindes aus einer siebten Klasse des Gymnasiums Gevelsberg ist am Montag eingetroffen. Ergebnis: negativ. Somit können ab Dienstag alle Klassen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen.

Der Großteil der Schüler war bereits am Montag in die Schule zurückgekehrt. Nur die bereits bekannten vier positiven Fälle an der Schule und ihre engsten Kontaktpersonen müssen in Quarantäne bleiben.

Distanzunterricht steht noch für die Jahrgangsstufe 11 des Märkischen Gymnasiums in Schwelm auf dem Plan, nachdem dort ein positiver Fall aufgetreten ist. Die Kontaktpersonen sind abgestrichen worden. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse müssen sie vorsorglich von zuhause aus lernen.

Auch zwei Pflegeheime beschäftigen das Gesundheitsamt: In einer Einrichtung in Gevelsberg ist eine Pflegehilfskraft positiv getestet worden, in einem Herdecker Heim ein Bewohner. Die Kontaktpersonen sind ermittelt worden und werden abgestrichen.