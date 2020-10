Grüne wollen in Gevelsberg Zeichen gegen Klimawandel

Weil dem Umweltministerium des Landes NRW für das Jahr 2020 für Maßnahmen rund um das Thema „Grüne Infrastruktur“ noch Fördermittel zur Verfügung stehen, können sich Kommunen bis zum 14. Oktober kurzfristig darum bewerben. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die Gevelsberger Stadtverwaltung auf, „tätig zu werden und ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen.“

Der Fraktionsvorsitzender Wolfram Thiel hat an Claus Jacobi einen Brief geschrieben und ihn sowohl als Bürgermeister als auch Klimaschutzmanager aufgefordert, einen entsprechenden Antrag an das Land zu schicken.

Abgabefrist am 14. Oktober

Mit dem Hinweis auf den Klimaschutzmanager setzt die Fraktion eine Spitze in Richtung Claus Jacobi. Die SPD hatte mit ihrer Mehrheit den Antrag der Grünen und der CDU auf die Einrichtung solch einer Stelle abgelehnt. Die Begründung war, dass die Stadt keinen Klimaschutzmanager benötige, dass dies Chefsache sei und die Aufgaben von Bürgermeister Claus Jacobi übernommen werden sollen.

„Wir bearbeiten sämtliche Förderprogramme“ „Wir bearbeiten sämtliche Förderprogramme im Haus mit Nachdruck und versuchen dort Mittel für die Stadt abzugreifen“, erklärt Bürgermeister Claus Jacobi auf Nachfrage unserer Zeitung. Natürlich sei auch das Sonderprogramm „Grüne Infrastruktur“ dabei. Gleich mehrere mögliche Projekte würden bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereicht. „Wir reichen lieber zu viel ein und bekommen alles, als zu wenig“, sagt Jacobi und verweist auf die positive Gevelsberger Bilanz in Sachen Fördermittel. Der Interkulturelle Bürgergarten gehört zu dem Maßnahmenbündel und soll zukünftig eine bessere Infrastruktur erhalten, um die Arbeit der Aktiven zu erleichtern. Ein Schwerpunkt setzt die Stadtverwaltung in Berge. Dort wünscht sich die Stadt am Fußweg um den See eine Alleenbepflanzung, bisher gebe es so etwas nur auf einer Seite. Außerdem schwebt der Stadt vor, dort mehr wohnortnahen Erlebnischarakter zu schaffen, mit einem Dolosandweg, weiterer Baumpflanzung und Raum zum Verweilen. Auch der Blühstreifen im Stefansbachtal, der vom Hegering und dem ANU, Arbeitskreis Natur- und Umweltschutz im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis, angelegt wurde, soll erweitert werden. Auch das will die Stadt beim Fördergeber beantragen. „Grüne Fakten schaffen möchte ich an der Rosendahler Straße“, sagt Claus Jacobi und erinnert daran, dass Straßen NRW wiederholt dort massiven Gehölzschnitt betrieben habe. Die Stadt möchte dort mehrere Bäume Pflanzen, damit dort eine Alleenstraße entsteht, als grünes Eingangstor zur Stadt. In Sachen Klimaschutz arbeite die Stadtverwaltung auch an anderen Förderprogrammen, teilt Jacobi mit. Bis zum 16. Oktober will die Stadt im Rahmen einer Sportstättenförderung die Umstellung der Flutlichtanlagen auf energiesparendes LED für den Platz am Hundeicken und in Silschede beantragen. Am 30. September musste für ein Städtebauförderprogramm ebenfalls ein Antrag raus. Hier stehen die Fassadenprogramme für Berge und der Innenstadt im Mittelpunkt. Dort soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, grüne Dächer gefördert zu bekommen.

Wolfram Thiel schreibt weiter: „Jetzt besteht die Chance, ein der nachfolgenden Generation gegebenes Versprechen einzulösen, und Maßnahmen zu ergreifen, die den Klimawandel abfedern. Daher heißt es schnell zu handeln.“

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt der Fraktionsvorsitzende, dass er davon ausgehe, dass die Stadt Kenntnis von dem Förderprogramm habe, aber die Grünen die Stadt dennoch darauf hinweisen wollten. „Wahrscheinlich hat die Stadt auch schon was vorbereitet, was in dieses Förderprogramm passen könnte“, erklärt Thiel und bezieht sich auf das Maßnahmenpaket, das im Klimaschutzkonzept der Stadt beschlossen wurde. Jetzt habe sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, eine Förderung von 80 bis zu 100 Prozent der Finanzierung zu erhalten.

Und die will die Stadt auch nutzen, wie Bürgermeister Claus Jacobi auf Nachfrage unserer Zeitung betont.

Wolfram Thiel erklärt, dass für Grünen die Themen Entsiegelung von Flächen und Neubepflanzungen wichtig seien und sie auch genau auf die Umweltaspekte bei der Umsetzung des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept achten würden. „Das gute Ergebnis bei der Kommunalwahl hat uns einen Schub gegeben“, sagt er und kündigt an, dass seine Fraktion, sich in dieser Legislaturperiode deutlich aktiver zeigen wolle.

In dem Schreiben an den Bürgermeister benennt die Fraktion deshalb auch mögliche Projekte, die in das Förderprogramm passen könnten. Wolfram Thiel fragt: „Werden Mittel zur Neuanpflanzung oder Nachpflanzung von Bäumen in Baumscheiben in der Innenstadt oder auf städtischen Wiesen z. B. am Berger See beantragt? Auch zur Umwandlung von städtischen Schottergärten z. B. am Parkplatz des Schwimm in oder an der Stadtbücherei können Mittel beantragt werden. Werden die Möglichkeiten zur Unterstützung urbanen Gärtnerns wie z. B. im Interkulturellen Bürgergarten an der Realschule beantragt? Gibt es weitere Maßnahmen, für die Finanzmittel aus dem Förderprogramm beantragt werden?“

Sonderprogramm „Grüne Infrastruktur“ Das Budget des Förderaufrufes „Grüne Infrastruktur“ im Rahmen des Konjunkturpakets des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt 5 Millionen Euro. Das Sonderprogramm ist am 17. September auf den Weg gebracht worden. Antragsschluss ist der 14. Oktober bei der Bezirksregierung Arnsberg. Die Bewilligung der Maßnahmen soll noch 2020 erfolgen und die Mittel sollen möglichst in 2020 abgerufen werden. Unter dieser Voraussetzung kann der Abschluss der Fördermaßnahme bis zum 31. August 2021 erfolgen. Zuwendungsberechtigt sind Gemeinden und Gemeindeverbände aus NRW, Träger von Naturparken, Stiftungen sowie anerkannte Naturschutzverbände und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. Laut Bezirksregierung ist die Resonanz auf das Programm groß.

Nächster Antrag im November

Der nächste Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen soll im November eingebracht werden. Darin wird gefordert, dass die Stadt Flüchtlinge über das normale Kontingent hinaus aufnimmt. Schon im März landete der Antrag auf dem Tisch, wurde aber aufgrund der Corona-Situation erst einmal zurückgezogen (wir berichteten).

Aktuell sei diese humanitäre Hilfe durch die Extrembelastung der Corona-Krise für die Stadtverwaltung nicht zu leisten, hieß es damals vonseiten der Stadt. Wolfram Thiel hofft darauf, dass über den Antrag jetzt entschieden und den Menschen geholfen werden kann.