„Große Liebe zur klassischen Musik“

Die Konzertgesellschaft Gevelsberg sorgt schon seit über 70 Jahren dafür, dass es in Gevelsberg Konzerte mit klassischer Musik gibt. Das ist nur durch großes ehrenamtliches Engagement möglich. Nicht allein der fünfköpfige Vorstand ist aktiv, Ansprechpartnerin für die KGG ist Gabriele Frohn. „Sie ist die Seele der Konzertgesellschaft“, sagt Vorsitzender Dr. Michael Ostermann.

Wir sprachen mit ihr über Konzertmanagement, Finanzen und die Liebe zur Musik.

Wie kamen Sie zu Ihrer Tätigkeit für die Konzertgesellschaft?

2009 wurde die Konzertgesellschaft zu einem Verein umgewandelt und da wurde ich gefragt, ob ich mich um die Mitgliederlisten kümmern könne. „Du kennst dich doch mit Computern aus“, hieß es.

Das ist aber heute nicht mehr Ihr Aufgabenbereich?

Nein, eher weniger. Die Verwaltungsarbeit übernimmt zum größten Teil Frau Alfter, die einzige Angestellte bei der Konzertgesellschaft. Wir arbeiten beide dienstags und donnerstags hier in der Geschäftsstelle und ich kümmere mich um Mitgliederangelegenheiten und um alles, was mit den Konzerten zusammenhängt.

Sie gehören aber nicht dem Vorstand an?

Nein. Der Vorstand, das sind Dr. Michael Ostermann, Dagmar Tewes, Christiane Tovar, Rolf-Werner Huckenbeck und Michael Groves. Es war eine bewusste Entscheidung: Ich mache die Arbeit hier sehr gerne, aber zum Vorstand muss ich nicht gehören.

Das klingt nach Konzertmanagement und viel Arbeit.

Im Laufe der Zeit wächst man in eine Art „Konzertverwaltung“ hinein. Manchmal stoßen wir an unsere Grenzen, denn wir sind keine professionellen Konzertmanager. Aber wir arbeiten sehr strukturiert und haben inzwischen auch Routine.

Was haben Sie für die nächste Spielzeit geplant?

Die Spielzeit 2020/2021 haben wir noch gar nicht geplant. Es liegen eine Menge Ideen und Vorschläge vor. Agenturen bieten ihre Konzerte an und Künstler bewerben sich bei uns. Wir beginnen aber immer relativ spät mit der Planung, denn vorher wollen wir einen Überblick über die Finanzen unseres Vereins haben.

Wie wählen Sie die Programmpunkte aus?

Da haben wir mehrere Faktoren: Wir wollen immer ein Programm mit großer Bandbreite bieten. Dann schauen wir, wer sich gerade in unserem Raum auf Tournee befindet. So können wir häufig Orchester und auch beliebte Solisten mit hohem Bekanntheitsgrad recht kostengünstig für Gevelsberg gewinnen.

„Auch kostengünstig für unser Publikum“, wirft Rolf-Werner Huckenbeck ein, der sich um die Finanzen des Vereins kümmert. Für das Konzert mit Ragna Schirmer zahlt man in München 69 Euro für die Karte. Bei uns gab es dieses Konzert für 20 Euro. Für Mitglieder kostete die Karte 18 Euro.“

Wie schaffen Sie es, diese renommierten Künstler, die in großen Häusern spielen, nach Gevelsberg zu bekommen?

Gabriele Frohn: Wir sind in der glücklichen Lage, in Gevelsberg den großen Konzertsaal im Zentrum für Kirche und Kultur zu haben. Den mieten wir gern an Wochentagen und das passt wiederum gut in die Konzertplanung der Künstler, denn an den Wochenenden gastieren sie in Großstädten.

Seit zehn Jahren setzen Sie sich ehrenamtlich in Sachen Musik ein. Warum?

Ich habe einfach eine generelle große Liebe zur klassischen Musik. Die wurde angeregt durch meine Großmutter. Außerdem sind mein Mann und ich große Bach-Fans und stark verbandelt mit den Thomanern in Leipzig.