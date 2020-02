Größter Anstieg des Suchinteresses

Die in diesem Artikel genannten Begriffe sind die sogenannten „Aufsteiger des Jahres“ bei „Google Trends“. Das sind die Begriffe, die in einem Jahr am stärksten im Suchinteresse aufgestiegen sind.

Sie geben am ehesten die Nachrichten des Jahres wieder, da sie im Zeitraum davor nicht so häufig gesucht wurden.

„Google Trends“ zeigt in diesem Fall also nicht die meistgesuchten Begriffe, da diese sich nicht stark ändern würden (Youtube, Facebook, Wetter, ebay, etc.).

Außerdem ist zu beachten, dass die Suchbegriffe nicht nur in NRW eingegeben wurden, sondern vereinzelt auch deutschlandweit.