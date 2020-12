Gewinn-Nummern der Adventskalenderaktion des Lions Club EN

Ennepe-Ruhr. Auf diese Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr entfallen am Dienstag, 1. Dezember, folgende Gewinne.

Alle Jahre wieder gibt es den Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr und mit ihm viele Preise, die es zu gewinnen gibt. Hinter jedem der 24 Törchen verstecken sich Gewinne. Jeder Kalender ist mit einer individuellen Nummer gekennzeichnet. Diese Zeitung veröffentlicht wie schon in den vergangenen Jahren erneut täglich die Gewinn-Nummern. Am Dienstag, 1. Dezember, haben folgende Kalender mit den Nummern gewonnen: 3196 (Warengutschein 50 Euro von Apollo Optik); 2310 (50 Euro Weihnachtsgeld in bar Autolackiererei Geist); 2263, 4322, 4050, 508 und 3109 (Warengutschein je 10 Euro Fleur); 4265 und 405 (je ein Essensgutschein 25 Euro Restaurant Da Pino). (Alle Angaben ohne Gewähr.)