Gevelsbergerin versteigert bemalten Stein für Hospiz Emmaus

„Dem Hospiz bin ich auf ewig dankbar“, sagt Manuela Gabriel und erzählt von dem Tag, an dem sich ihr Leben für immer veränderte und von der Hilfe, die sie im ökumenischen Hospiz Emmaus erfahren hat. Jetzt hat sie einen Weg gefunden, Danke zu sagen, auf ihre ganz persönliche Weise.

Es war der 21. Februar 2016. „Mein Sohn ist kerngesund ins Bett gegangen und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht“, sagt Manuela Gabriel. Später erfuhr sie, dass er an einem nicht erkannten Hodenkrebs litt und daran gestorben ist. Da war er gerade 16 Jahre alt. „Es war ein riesiger Schock, so plötzlich und unerwartet, die Trauer hatte mich regelrecht überwältigt.“ Die Gevelsbergerin erzählt davon, dass ihr Sohn drei Wochen vor der Taufe starb, sie ihm diesen Wunsch im Tod noch erfüllen wollte und so der Kontakt zum Hospiz entstand.

Vorher habe sie immer gedacht, das Hospiz sei für die Sterbebegleitung da. Für Manuela Gabriel und ihre Familie wurde das Hospiz Emmaus so viel mehr. „Die Mitarbeiter haben meine Kinder aufgefangen, so wie ich es in meiner Trauer nicht konnte.“ Sie ist dankbar dafür, dass sie und ihre Familie nicht alleine war.

Sie hätten ihren Kindern dabei geholfen, Kinder zu bleiben, dass der Kummer nicht überhand nehmen konnte. „Sie haben uns auch ermöglicht, etwas gemeinsam zu unternehmen, ein paar unbeschwerte Stunden zu erleben. „Sie wurden dort mit einer Herzlichkeit und Liebe aufgefangen und ins Leben zurück gebracht.“ Die Gevelsbergerin könne jedem Menschen nur empfehlen, sich dort Hilfe zu holen. „Wenn man in seiner Trauer so gefangen ist, dann hilft der Weitblick, die Sicht von außen, die man als Betroffener nicht hat.“

Und dann starb ihr Mann. Wenig später auch ihre Mutter. Manuela Gabriel blieb mit ihren vier Kindern zurück. Ohne die Unterstützung des Hospizes hätte sie das alles nicht geschafft. In dieser Zeit hat sich auch mit dem Malen begonnen. „Das ist meine Art der Trauerbewältigung“, sagt sie. Wenn sie sich in ihre Motive vertieft, könne sie abschalten, sei ganz bei sich. Und so hat sie auch eine Möglichkeit gefunden, anderen zu helfen. Anfang des Jahres habe sie eine Spendenaktion für die Koalabären in Australien gestartet. Als die Brände wüteten und so viele Tiere starben, wollte sie etwas tun. Sie bemalte und versteigerte Steine. Der Tierarzt Diegel aus Schwelm habe sich dann um die Spendenübergabe gekümmert. 1065 Euro kamen damals zusammen, erzählt sie - für das Koala Hospital Port Macquarie. Auch jetzt hat Manuela Gabriel wieder einen Stein bemalt und sich dabei von der Benefizveranstaltung „Rock for children“ inspirieren lassen. So viel Geld wie die Rocker eingespielt haben, das werde nicht zusammen kommen, aber aktuell biete jemand 200 Euro. Geld, das das Hospiz bestimmt gut gebrauchen könne.

Manuela Gabriel hat das Malen für sich entdeckt, als sie mehrere Todesfälle in ihrer Familie erleben musste. Mittlerweile bemalt sie Steine für den guten Zweck. Foto: Privat / WP

Der Stein wiege, 4 bis 5 Kilo und könne im Schaufenster von Bettina Oberste-Lehn an der Mittelstraße 49 betrachtet werden. Als die 53-Jährige das Malen für sich entdeckte, hätte sie nie gedacht, was daraus werden könnte. Mittlerweile hat sie ein Gewerbe angemeldet und schon einige Steine verkauft. Vor allem Trauersteine für Sternenkinder liegen ihr am Herzen. Ein letzter Gruß, Tiergesichter, ein Sternenhimmel. „Alles, was ich in die Finger kriege und was sich bemalen lässt, gestalte ich“, sagt sie.

Noch immer gebe es Tage, an denen es ihr schwer falle aufzustehen, das Malen gebe ihr die Kraft für ihre Kinder da zu sein, weiterzumachen, auch wenn es noch so schwer falle. Alleine in diesem Jahr habe sie etwa 3500 Steine bemalt. Viele davon waren Halloweengeister, die sie in der Stadt verteilte und einen kleinen Suchwettbewerb startete – mit vielen kleinen Preisen.

Im Schaufenster an der Mittelstraße 49 zu sehen Mehr Informationen zu Manuela Gabriel und der Versteigerung des Steines zugunsten des ökumenischen Hospizes Emmaus gibt es auf Facebook in der Gruppe „Ela's Findlinge". Die Versteigerung des Steines läuft bis zum 30. Oktober.

Und dann kam ihr die Idee mit dem Hospiz. „Ich habe den tollen Mitarbeitern dort wirklich viel zu verdanken und möchte auf diesem Weg etwas zurück geben“, sagt sie und blickt gespannt auf die Auktion. Gebote können noch bis zum 30. Oktober abgegeben werden. „Mir ist es wichtig, etwas zu tun“, sagt sie. Und meint nicht nur das Malen an sich, sondern auch zu helfen. So wie man ihr geholfen hat.