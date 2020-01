Gevelsberger wegen Parfum-Diebstahl vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Wuppertal wird der Fall eines 50-jährigen Gevelsbergers verhandelt. Dem Mann wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Der Angeklagte K. soll sich im Februar 2017 gemeinsam mit dem gesondert verfolgten T. in die Räume eines Drogeriegeschäfts begeben haben.

Aufgrund eines gemeinsamen Tatplans soll T. aus den Auslagen sechs Flaschen Parfum im Gesamtwert von 202,94 Euro entnommen und diese in den mit Alufolie ausgekleideten Rucksack des Angeklagten gesteckt haben. Anschließend sollen die Täter den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen.

Biss in den Unterarm

Der Zeuge H. soll die Beiden bei der Wegnahme des Parfums beobachtet haben und diesen gefolgt sein. Auf der Flucht soll der Angeklagte den Rucksack an T. überreicht haben, welcher diesen vor der Tür eines Sanitätshauses abgestellt und versucht haben soll, zu flüchten, woraufhin der Zeuge versucht haben soll, ihn in das Sanitätshaus zu ziehen. Anschließend soll der Angeklagte zurückgekehrt sein und den Rucksack an sich genommen haben.

Der Zeuge H. soll daraufhin den gesondert verfolgten T. losgelassen und den Rucksack gepackt haben, um die Ware zu sichern, woraufhin der Angeklagte ihn in den Unterarm gebissen haben soll. Der Zeuge soll dem Angeklagten dennoch den Rucksack entrissen haben, woraufhin die Täter geflüchtet sein sollen.