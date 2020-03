Natürlich ist das Virus Thema. Wie überall. Und die Frage, die sich die Taubenväter stellten, lautete: „Ziehen wir die Sache durch oder sagen wir ab?“ Die Entscheidung: Der Gevelsberger Wohltätigkeitsverein mit dem Motto „Menschen helfen Menschen“ wird seine Ü30-Party am Samstag, 14. März, in der Aula Alte Geer durchziehen. „Wir glauben, dass es wichtig ist, dass das gesellschaftliche Leben nicht völlig zum Erliegen kommt“, so Stefan Biederbick, einer der Hauptorganisatoren der Party.

Diese ist von Jahr zu Jahr mehr zu einer finanziellen Säule geworden für die Spendenausschüttung, in deren Rahmen die Taubenväter Jahr für Jahr etwa 50.000 Euro an Vereine und Institutionen ausschütten. „Wir wollen nichts verharmlosen, wir wollen uns aber auch nicht verrückt machen“, sagt Biederbick. Jeder solle selbst entscheiden, wen er umarme, wem er die Hand reiche. Klar sei, dass es ausreichend Seife und Desinfektionsmittel gebe. Außerdem sei die Veranstaltung bei der die Taubenväter mit 400 Gästen rechnen, wenig von Auswärtigen frequentiert.

Viele Helfer stehen bereit

„Der Vorverkauf läuft bislang durchschnittlich“, sagt der Organisator der vierten Auflage der Ü30-Party. Karten gibt es zum Preis von zehn Euro bei allen Taubenvätern sowie bei Lotto Toto Vorsprach, Mittelstraße 11, und Radio Meckel, Mittelstraße 34. Die Abendkasse wird aller Voraussicht nach öffnen und dort werden 12,50 Euro pro Karte fällig.

Die Taubenväter haben für die Party erneut alles so vorbereitet, dass einem schönen Abend nichts im Wege steht. Auf der Bühne sorgt die Band „SAM“, die so etwas wie die Stammformation bei der Ü30-Sause ist, erneut für Stimmung. Hinter den Theken sorgen neben den Taubenvätern selbst wieder die Mädels vom FSV Gevelsberg dafür, dass alle Durstigen zügig ihre Getränke bekommen. Und für die Hungrigen gibt es eine Neuerung: „Hatten wir sonst immer nur kaltes Essen im Programm, bieten wir diesmal eine Currywurst an“, sagt Stefan Biederbick.

So ist alles für den Jahresauftakt im Taubeväter-Kalender bereitet. Die nächste Veranstaltung, in deren Rahmen sie Gelder für den guten Zweck sammeln werden, ist der Stadionlauf, den die Stadt Gevelsberg im Stefansbachtal am Samstag, 18. April, organisiert.

Stadionlauf und Sommerfest folgen

Die Startgelder fließen ebenso an den Verein „Menschen helfen Menschen“ wie auch die Erlöse aus der Bewirtung, die die Taubenväter erneut übernehmen. Weiter im Jahr geht es dann mit dem Sommerfest am zweiten August-Wochenende, das erneut mit einer riesigen Tombola aufwartet, um viel Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Infobox Schnelle Hilfe Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich der Verein Taubenväter „Menschen helfen Menschen“ dafür, in Not Geratenen aus Gevelsberg sowie der nahen Umgebung schnell und unbürokratisch Hilfe zukommen zu lassen. Außerdem spenden sie in jedem Jahr etwa 50.000 Euro für Institutionen und Vereine sowie Kindergärten und Altenheime – vorwiegend ebenfalls aus Gevelsberg oder mit Beteiligung von Gevelsbergern. Viele weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.taubenväter.de

Die Hoffnung für das weitere Jahr lautet daher auch mit Blick auf die Veranstaltungen, dass das Virus möglichst eingedämmt wird, um sich in naher Zukunft nicht mehr die Gedanken machen zu müssen über das Virus, das aktuell überall Thema ist.