Gevelsberger soll Taxibus-Fahrer zusammengeschlagen haben

Westbevern/Gevelsberg. Ein 25-Jähriger aus Gevelsberg soll im Münsterland gemeinsam mit fünf Jugendlichen einen Taxibus-Fahrer zusammengeschlagen haben.

Am Samstag kam es gegen 17 Uhr an der Grevener Straße in Westbevern im Münsterland zu einem Streit mit einem Taxibus-Fahrer.

Der Fahrer sollte eine Gruppe nach Vadrup transportieren, von denen der 25-Jährige aus Gevelsberg keine Fahrkarte hatte. Als für den Gevelsberger das Ticket eines anderen genutzt werden sollte, weigerte sich der Freckenhorster, die Gruppe zu fahren. Daraufhin schlugen ihn der 25-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, sowie andere aus der Gruppe, die hinten saßen.

Anschließend stiegen der Tatverdächtige sowie die übrigen fünf im Alter von 15 bis 18 Jahren aus dem Fahrzeug aus. Die hinzugerufenen Polizisten überprüften die Personen, die sich an einer Sitzecke hinter der Sparkasse aufhielten und angaben, dass der Fahrer den Gevelsberger geschlagen habe.

Während der Kontrolle verhielt sich der 25-Jährige aus Gevelsberg unkooperativ, störte dauerhaft den Einsatz und hielt sich nicht an den eingeforderten Mindestabstand, wie die Polizei später mitteilte.

Während die Jüngeren einen Platzverweis erhielten, nahmen die Beamten den Rädelsführer aus dem EN-Südkreis in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung des Gevelsbergers fanden die Einsatzkräfte eine geringe Menge Rauschgift, die sie sicherstellten.

Des Weiteren stellten sie das Handy einen 17-Jährigen aus Münster sicher, da er den Einsatz filmte und der Verdacht der Live-Übertragung bestand. Damit könnte er gegen die Vertraulichkeit des nicht öffentlich gesprochenen Wortes verstoßen haben.