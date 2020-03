Gevelsberger Schüler packen an für den Klimaschutz

In Zeiten der „Fridays For Future“-Bewegung ist das Thema Klimaschutz aktueller denn je. Auch auf lokaler Ebene tut sich in dieser Hinsicht etwas.

„Paradise Rebooting“ nennt sich eine neu gegründete Gruppe von Schülern, die sich aktiv für das Klima einsetzen. Die Idee entstand, da sich zwei Schüler Gedanken machten, was sie für das lokale Klima tun können. „Wir haben uns umgeschaut, was man machen kann, und auch direkt unsere Freunde gefragt, ob sie mitmachen“, erzählt ein Schüler des Gymnasiums in Gevelsberg. Die Jugendlichen sind nun Teil der Zukunftsschmiede, einem Verein der Lokalen Agenda 21.

Mit der Unterstützung der Stadt Gevelsberg wollen die Engagierten eine Grünfläche am Gymnasium besäen. Es entstehe ein blühendes Paradies für Insekten und Wildbienen, betonte Bürgermeister Claus Jacobi. Michael Schüngel, Vorsitzender des Arbeitskreises Natur- und Umweltschutz, wird das Projekt ehrenamtlich unterstützen. Außerdem hat Jochen Leifert vom Hegering Gevelsberg angeboten, die Fläche für die Saat vorzubereiten.

Am 28. März soll das erste Stück der 1500 Quadratmeter großen Fläche eingesät werden. Die Stadt will für die Wege Schaukästen zur Verfügung stellen.