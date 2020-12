Gevelsberger Schüler drehen Video von ihrem Gymnasium

Gevelsberg. Kein Tag der offenen Tür: Wegen Corona bleiben die Türen der Schulen geschlossen, deshalb drehen Gevelsberger Schüler Videos von ihrem Gymnasium.

Filmische Einblicke in Tagen verschlossener Türen: Lara und Luis positionieren sich vor der Kamera, suchen die optimale Kombination aus Lichtverhältnissen, Themen und Hintergrund. Spontan hat sie ihr Klassenlehrer Andreas Reeker aus dem Religionsunterricht der Klasse 6a gezogen, um einen Schulrundgang zu filmen. Lara und Luis haben schon ein bisschen Erfahrung: Vor einem Jahr führten sie als Schülermoderatoren durch das Aulaprogramm beim Tag der offenen Tür. Doch dieses Jahr ist wegen Corona alles etwas anders.

Innerhalb einer Doppelstunde entsteht ein Film mit 20 Sequenzen, die nicht alle, aber wesentliche Informationen über die Schule geben. Wie sieht ein Klassenraum aus, wie die Fachräume? Warum sind so viele Wände bemalt? An welchen Orten sollte man leise sein? Was hat es mit dem roten Gebäude auf sich, was mit dem großen Block auf dem Schulhof? Lara und Luis haben ein genaues Gespür dafür, was Viertklässler interessieren könnte, lassen ihre Ideen einfließen. Welche Ängste hatten sie selber vor zwei Jahren beim Schulwechsel? Was ist aus diesen Ängsten geworden?

Neben Lara und Luis haben sich viele weitere Arbeitsgruppen am Gymnasium Gevelsberg digital ausgelebt. Die Big Band schmettert „Eye Of The Tiger“, wegen der aktuellen Coronabestimmungen aber getrennt voneinander. Erst der Schnitt ihres Dirigenten Tobias Koch fügt sie zusammen.

Das Profil „Bilingual Englisch“ lässt Eltern, Schüler und Lehrer zu Wort kommen, die über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem bilingualen Zweig berichten, einzeln ohne Maske im angrenzenden Wald gefilmt, weil auf dem Schulgelände Maskenpflicht herrscht. Das Profil „MINT“ stellt filmisch den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig vor und bindet auch das Treffen der Schülerpreisträger von „Formel 1“ mit Sebastian Vettel in Abu Dhabi ein. Die Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ stellt das Digitalkonzept vor, berichtet von den Erfahrungen während des Lockdowns, von Lernen auf Distanz und den ersten Erfahrungen mit den Schüler-iPads. Neben der Schulsozialarbeit stellt sich selbstverständlich auch die Schulleitung begrüßend filmisch vor.

In den vergangenen Jahren war der Tag der offenen Tür ein Anlaufpunkt von mehr als 300 Gästen, die zusätzlich zu den 1000 Schulbeteiligten durch die Schule stöberten. Verzichten muss jeder in diesem Jahr auf den Probeunterricht, das Völkerballturnier der Erprobungsstufe, die Experimente in den Fachräumen und das persönliche Vieraugengespräch mit Eltern, Schülern oder Lehrern. Alle wichtigen Inhalte sind daher in diesem Jahr auf der Homepage der Schule www.gym-gevelsberg.de unter der Rubrik „news for the new ones“ abrufbar. Auch gibt es neben den Kontaktdaten aller Ansprechpartner die Möglichkeit der telefonischen Beratung.