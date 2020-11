Gevelsberger: Radfahrer verletzt 64-Jährigen und haut ab

Die Polizei bittet um Hinweise: Ein Radfahrer hat in Gevelsberg einen 64-Jährigen verletzt und ist geflüchtet.

Ein 64-jähriger Schwelmer wurde am Mittwoch, gegen 14.35 Uhr, durch einen Radfahrer an der Hagener Straße leicht verletzt. Der Radfahrer flüchtete, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern.

Der Schwelmer trat aus einem Metzgereigeschäft auf den Gehweg und stieß mit dem Radfahrer zusammen, der auf dem Gehweg in Richtung Hagen unterwegs war. Eine Autofahrerin beobachtete den Unfall und sah, dass der Radfahrer nach dem Zusammenstoß kurz anhielt, auf die andere Fahrbahnseite wechselte und circa 200 Meter von der Unfallörtlichkeit entfernt auf einen Fußweg in Richtung Breddepark fuhr. Der Fußgänger erlitt leichte Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beschreibung des Flüchtigen: Fahrrad: schwarz, kein E-Bike. Fahrer: männlich, er trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Helm mit neongrünem Schriftzug, und führte einen schwarzen Rucksack mit weißem Schriftzug mit sich.

Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei unter 02332/91665000 entgegen.