Gevelsberg. Die Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg hat am Samstagabend die Närrische Mütze an Andreas Niehues verliehen.

Gevelsberger Karneval: Närrische Mütze für Andreas Niehues

Klatschen, singen, jubeln, feiern und etliche Ordensverleihungen – am Samstagabend bebte es, bis das die Wände wackelten in der Aula auf der Alten Geer. Grund war die Verleihung der Närrischen Mütze, zu der die Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg von 1978 e.V. eingeladen hatte. Den Gästen wurde dabei ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Tanz und Show geboten, dass die Stimmung befeuerte und manch eine Zuschauerrakete zündete.

Das jecke Volk ließ Andreas Niehues, seines Zeichens Betriebsleiter vom Opel Autohaus Gebrüder Nolte und stellvertretender ProCiy-Vorsitzender, hochleben, als dieser vom Vize-Präsidenten der Ka.Ge. Grün-Weiß, Marc Uhle, im wahrsten Sinne des Wortes einen auf die Mütze bekam.

Gevelsberger Thesen bestanden

Bevor das närrische Programm so richtig Fahrt aufnahm, begrüßten die vielen kostümierten Gäste standesgemäß zunächst einmal die Gevelsberger Tollitäten Prinz Jürgen III. und Prinzessin Anja III. nebst ihren Begleitern Tina Hoppe und Diethelm Hellwig. Des Weiteren wurden zwei vom Prinzen aufgestellte Thesen als „Bestanden“ erklärt.

Hierbei handelte es sich um den bei der Stadt beantragten Werbekostenzuschuss für die mietfreie Überlassung der Aula sowie die Ernennung der Ehrenmitgliedschaft im Verein. Prinz Jürgen III. und Prinzessin Anja III. waren aber nicht die einzigen Blaublüter an diesem Abend. Mit einem kräftigen „Gevelsberg Gelau“ hieß man auch das Hagener Kinderprinzenpaar Septimus I. und Marie I. herzlich willkommen. Zwei Prinzenpaare an einem Abend, den Organisatoren, allen voran Volker Weiß (Geschäftsführer der Ka.Ge. Grün-Weiß), war damit ein echter Coup gelungen. Schalke vs. BVB.

Als dann war es endlich soweit, es folgte der Höhepunkt des Abends: die Verleihung der Närrischen Mütze. Um den diesjährigen Preisträger, Andreas Niehues, zu beschreiben, eine passende Laudatio für ihn auf die Beine zu stellen, bedurfte es im Vorfeld manch Überlegungen.

Denn Niehues „ist nicht nur über seinen Arbeitgeber mit seinem Markenbotschafter Jürgen Klopp schwarz-gelb infiziert, nein – zu allem Überfluss ist Andreas auch noch mit Leib und Seele Zecke mit Dauerkarte und als Dauergast in der verbotenen Stadt, sagte der letztjährige Mützenträger und diesjährige Laudator Stefan Biederbick. Humoristisch berichtete der bekennende Schalker aus dem Leben des gebürtigen Münsterländers.

Getränkebestand ausgetauscht

Er erinnerte sich unter anderem an den legendären 2:4 Sieg seiner blauweißen Knappen im Westfalenstadion, den er damals gemeinsam mit Andreas Niehues in der Opel-Lounge live miterlebte, und bei dem er am Ende dann sogar auch noch ein „von allen BVB Profis handsigniertes Trikot“ gewann. Dem aber nicht genug, Niehues tauschte beim traditionellen „Angrillen“ seines Unternehmens einfach mal so den Getränkebestand der Taubenväter aus. „Leute! da war aus dem Veltins auf einmal Krombacher geworden“.

Eines, so sagte Stefan Biederbick, habe der Mützenträger 2020 allerdings nicht geschafft: „Sein jüngster Sohn ist der Feind in seinem Haus; der ist leidenschaftlicher Schalker und schläft auch in Blau-Weiß! Unter dem Applaus aller Anwesenden verlieh man nun Andreas Niehues die Närrische Mütze. Ein besonderer Augenblick und natürlich eine ganz große Ehre, die ihn, wie er in seinen gereimten Dankesworten sagte, stolz machte.

Auch wenn das Thema Politik an diesem Abend eigentlich keine Rolle spielen sollte, eine kleine Spitze in Richtung Bürgermeisterkandidat der Opposition konnte sich Andreas Niehues zum Abschluss seiner Dankesrede dann doch nicht verkneifen. Er ließ die Jecken wissen, dass Troisdorf eine schöne Stadt sei, die ihren Felix (gemeint war der durchgesickerte Bündnis-Kandidat Felix Keßler) hat; in Gevelsberg regiere jedoch nur einer: „König Claus und sonst keiner“.