Gevelsberger Karneval: André Sicks erhält hohe Auszeichnung

Freude und Frohsinn in Gevelsberg, dafür sorgt seit Jahrzehnten zur Karnevalszeit die KG Hippendorf, die auch, wie weit und breit bekannt, eine Kirmesgesellschaft ist. In der fünften Jahreszeit verleiht sie seit 44 Jahren den Orden „Freude und Frohsinn“. Es ist eine besonders hohe Auszeichnung für verdiente Persönlichkeiten. Am Samstag erhielt ihn Andrè Sicks, ein Mann, der sich nicht nur im Karneval verdient gemacht habe. Der gevelsberger schreibt und fotografiert für den im Internet zu lesenden City Anzeiger und ist auch Mitarbeiter dieser Zeitung.

Rund 200 Besucher erlebten am Samstag im Zentrum für Kirche und Kultur einen bunten karnevalistischen Mix mit Gästen aus dem Rheinland, mit kölschen Tönen und einem Wiedersehen mit Volker Rittmann auf der Bühne. Auch erlebten sie einen Sitzungspräsidenten Dirk Wenzel, der durch das Programm führte und gute Laune versprühte.

Eva Maria Hoffmann führte ihre Spielleute-Vereinigung mit klingendem Spiel in den Saal. Die Tanzgarde „Wahner Wibbelstetze“ aus Köln wurde danach schon beim Einmarsch umjubelt. Beifall über Beifall, die Schlachtrufe „Hippendorf Mäh“ und „Gevelsberg Gelau“ erhielten sie als Dank vom Publikum. „Wir legen noch einen nach“, sagten sie und ließen das Publikum staunen. Nun stand der „wichtigste Mann im Saal“, so Dirk Wenzel, im Mittelpunkt: Andrè Sicks.

Rückblick auf 2019

Das Prinzenpaar aus dem vergangenen Jahr, Nils I. und Jenny I., erinnerte sich auf der Bühne an das Karnevalsgeschehen 2019 und kam dabei immer wieder auf Andrè Sicks zu sprechen. „Die Gevelsberger haben ihn schätzen gelernt. Er ist bei fast jedem Event in der Stadt dabei.“ Das Prinzenpaar Nils und Jenny urteilte: „Die Stadt liegt ihm am Herzen.“ Lob gab es auch für Karsten Runge, dem Partner des Geehrten. Das Prinzenpaar beendete seine Lobesworte mit dem Satz: „Ein Orden, das ist es doch.“ So kam es auch. Präsident Wenzel holte Sicks auf die Bühne.

Infobox Verleihung der Sessionsorden Präsident Dirk Wenzel war der Mann, der beim Karneval der KG Hippendorf im Zentrum für Kirche und Kultur auch Sessionsorden unter Beifall der vielen Gäste an Frau und Mann brachte. Geehrt wurden damit das Gevelsberger Prinzenpaar Jürgen III. und Anja III. sowie die Prinzenbegleitung Tina Hoppe und Diethelm Hellwig, die Bühnentechniker Daniel Belz und Friedhelm Bauerdick, Thomas Naydowski (Vorsitzender VfL Turnen), Gerd Laake (Geschäftsführer KG Hippendorf), Claus Jacobi (Bürgermeister), Hubertus Kramer (Landtagsabgeordneter), Sabine Kelm-Schmidt (stellv. Landrätin), Stefan Biederbick (stellv. Bürgermeister), Uwe Kraftscheck (Vorsitzender Taubenväter), Susanne Schumacher (Vorsitzende „pro City“), Kirsten Niesler (Vorsitzende Verschönerungsverein), Bernd Matthäi (Gevelsberger Hammerschmied) und die „Freude und Frohsinn“-Ordensträger Dieter Krakrügge, Werner Blömer, Werner Tasbier, Kurt Schlemmer und Daniela Alze. Das Prinzenpaar Jürgen III. und Anja III. verliehen Prinzenorden an den Sitzungspräsidenten Dirk Wenzel, an das Prinzenpaar von 2019, Nils und Jenny, an den Vorsitzenden der KG Hippendorf Paul-Werner Herguth und an den „Hippendörfer“ Sebastian Wies.

Dann verlas Wenzel die zum Orden gehörende Urkunde und überreichte ihm die hohe Auszeichnung: den Orden für Freude und Frohsinn. Andrè Sicks saß dann wie bei der Arbeit vor dem Laptop und dankte in Reimform, sagte u. a. „Humorvoll sind die Gevelsberger Jecken, müssen sich daher auch keinesfalls hinter denen vom Rhein und Neckar verstecken!“ Sicks erinnerte an die Drewermann Spatzen, an Günter Dabruck und versprach: „Gerne springe ich mit Euch Jecken stets von Termin zu Termin, oftmals ein wenig so wie Flipper der Delfin.“ Kaum hatte er geredet, da gab es eine weitere Überraschung. Fotos von prominenten Ordensträgern aus Politik, Heimat und Showgeschäft waren vor der Bühne zu sehen. Zu ihnen zählt jetzt auch Andrè Sicks.

Geschichten aus Gevelsberg

Weiter ging es: „Luigi“ war da. Ein Büttenredner, der das Publikum mit einbezog und auch ein Ständchen für Elke Kramer (Vize-Chefin der SPD-Ratsfraktion) sang. Dann gab es ein Wiedersehen mit einem Gevelsberger Urgestein. Nach 15 Jahren stand er wieder auf der Bühne, plauderte vom Geschehen im Hippendorf, erzählte kleine Geschichten aus der Heimat Gevelsberg, aus Mausis Kneipe und griff tief in die Witzkiste. Volker Rittmann stand übrigens vor einem Bild mit einer Szene aus dem alten Gevelsberg (heutige Elberfelder Straße) und sagte: „Im Dorf war immer was los!“.

„Solala“ nennt sich die Gruppe aus dem Rheinland, die die Besucher später auf die Tanzfläche lockte. Es war kurz vor Mitternacht, als Präsident Dirk Wenzel seine „Hippendörfer“ und dazu das aktuelle Prinzenpaar Anja und Jürgen samt Begleitung auf die Bühne holte. Das Prinzenpaar war den ganzen Abend dabei mit Vereinsfreunden von der KG Grün-Weiß.