Gevelsberger Ex-Lehrer wegen krimineller Neigung vor Gericht

Unter den ehemaligen Schülern einer weiterführenden Schule in Gevelsberg hatte es sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer herumgesprochen, die meisten sind geradezu geschockt: Ihr ehemaliger Lehrer (62) steht wegen des Verbreitens von Kinderpornografie in Hagen vor Gericht. Er hat zugegeben, im Internet eine Anleitung verbreitet zu haben, wie kleine Kinder sexuell missbraucht werden können. „Mit genauen Beschreibungen und sogar mit Skizzen“, schildert Staatsanwalt Dr. Marco Klein (47) Einzelheiten dieses unglaublichen Falles.

Er wirkt geradezu bieder, der vierfache Familienvater von inzwischen erwachsenen Kindern. Brille, kleinkariertes Hemd und einen knallroten Aktendeckel in der Hand trippelt er nervös vor dem Gerichtsflur im Landgericht Hagen auf und ab und wartet auf seine Verteidigerin.

Die Maske des Biedermannes fällt spätestens herunter, als hinter der verschlossenen Tür der Berufungskammer die unvorstellbaren Feststellungen aus dem Urteil des Amtsgerichts Schwelm vom 23. Juni vorgelesen werden: Der Pädagoge ist dort des Erwerbs, des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie für schuldig befunden worden. Ein Jahr und zehn Monate Gefängnis.

Die Strafe, so seinerzeit die erste Instanz, könnte auch nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Richterin stellte dem Ex-Lehrer ein schlechtes Zeugnis aus, bescheinigte ihm „keine ausreichende Auseinandersetzung mit den Taten“ und „keinerlei Bereitschaft zur Aufbereitung“.

Abscheuliche Taten

Im Urteil sind dann alle Abscheulichkeiten, denen sich der Angeklagte in seiner Freizeit heimlich hingegeben hatte, peinlich aufgelistet. Zum Beispiel der aufgezwungene Missbrauch von zweijährigen Kindern mit Tieren. „Ich kriege mittlerweile das große Kotzen, wenn ich das jetzt so höre“, erklärt der Angeklagte mit Zittern in der Stimme, den Kopf gesenkt in Richtung der Tischplatte vor sich.

Als Lehrer arbeitet er seit 2017 nicht mehr in Gevelsberg, er wurde aufgrund von Depressionen als „dienstunfähig“ eingestuft und ist aus dem Schuldienst ausgeschieden. Im vorzeitigen Ruhestand erhält er nach eigenen Angaben „monatlich 3.000 Euro“.

Bei einer Hausdurchsuchung an seinem Wohnsitz, einer Nachbarstadt im EN-Kreis, hatten die Ermittler den Pädagogen im wahrsten Sinne des Wortes überrascht: „Er saß in diesem Augenblick am Computer“, so Staatsanwalt Dr. Klein, „und war gerade wieder im Darknet unterwegs“. Um dort seinen Neigungen nachzugehen.

Die Kripobeamten beschlagnahmten zwei Laptops, ein Mobiltelefon und vier Speichersticks. Darauf wurden später 3.131 Bilder und 2.248 Videofilme mit kinderpornografischen Inhalten gefunden.„Ich kann mich an die einzelnen Bilder gar nicht erinnern“, erklärt der Angeklagte, „da ist nur noch ein Gesamtbild da.“

Er befände sich nunmehr in psychiatrischer Behandlung, da er unter schweren Angstzuständen leide. Und dann gesteht er ein: „Ich habe Jahrzehntelang keine Ambitionen gehabt, solche Sauereien zu machen. Meine Ehefrau weiß davon nichts. Das liegt eigentlich alles in meiner Kindheit begründet, ich bin als Kind geschlagen worden.“

Staatsanwalt Dr. Klein reagiert auf diese Einlassung allergisch: „Im Moment sind Sie wieder das angebliche Opfer. Aber hier sitzen Sie jetzt als Täter.“ Der Angeklagte hätte spätestens seit dem Urteil in der ersten Instanz glaubhaft belegen müssen, sich mit seinem Problem auseinandergesetzt zu haben. Das sei ihm nicht gelungen.

Richterin Claudia Oedinghofen sieht das genauso: „Sie müssen hier schon etwas vorweisen, dass man erkennt, dass Sie ihre Problematik aufarbeiten. Damit sich das in Zukunft nicht mehr wiederholt.“

Psychologin in Zeugenstand

Am 9. November soll die Berufungsverhandlung fortgesetzt werden.

Dann muss die behandelnde Psychologin in den Zeugenstand.

Sie soll dazu befragt werden, ob nur die Angstzustände oder auch der Hang zur Kinderpornografie therapeutisch angegangen wurden.