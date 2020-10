Gevelsberg/Hagen. Nach außergewöhnlichem Inzestfall in Gevelsberg fällt das Hagener Landgericht sein Urteil gegen den 52-jährigen Vater des missbrauchten Mädchens.

Diese zehn Fälle von Kindesmissbrauch sind, verglichen mit anderen Taten dieser Art, eher ungewöhnlich gewesen. Nicht von der Ausführung, sondern von den Umständen her. Das Landgericht Hagen sah aber keine Veranlassung, sie deshalb milder zu ahnden: Ein Vater aus Gevelsberg (52), der sich an seiner leiblichen Tochter vergangen hat, muss für vier Jahre und acht Monate ins Gefängnis.

Dem Mädchen, im Tatzeitraum elf und zwölf Jahre alt, wurden zudem 5000 Euro Schmerzensgeld zuerkannt.

Wie berichtet, lebte das Kind, das nach der Scheidung dem Vater zugesprochen worden war, im Haushalt des Mechatronikers. Das war auch der ausdrückliche Wunsch des Mädchens. Ab Mitte April 2018 ging das Verhältnis zwischen Papa und Tochter jedoch über liebevolles Kuscheln hinaus in sexuelle Handlungen über. Zehn Fälle des sexuellen Missbrauchs eines Kindes und einer Schutzbefohlenen listete die Anklageschrift auf, darunter sechs besonders schwere Fälle (Oralverkehr).

Vorsitzender Richter Jörg Weber-Schmitz betonte die Besonderheiten dieses Verfahrens: Der Angeklagte hätte, im Gegensatz zu vielen anderen Sexualstraftätern, weder Druck, noch Gewalt, Erniedrigung oder Erpressung gegenüber der eigenen Tochter angewandt. Die Taten, so hatte selbst das betroffene Mädchen bei der Polizei und gegenüber der Gutachterin mehrfach berichtet, seien von ihr gewollt und auf ihr Verlangen hin geschehen. Dass es sich dabei um Übergriffe oder gar um Kindesmissbrauch gehandelt hätte, sei ihr überhaupt nicht bewusst gewesen.

Die Große Jugendschutzkammer verurteilte mit deutlichen Worten die Inzest-Handlungen: Der Angeklagte hätte sich diesen als verantwortungsvoller Vater entgegenstellen müssen. Stattdessen sei die eigene minderjährige Tochter das Objekt seiner sexuellen Begierde geworden. Der Angeklagte sei Täter und schuldig und hätte in seiner verantwortungsvollen Vaterrolle völlig versagt. Richter Weber-Schmitz: „Ein freiwilliges, einvernehmliches sexuelles Handeln zwischen Vater und Tochter gibt es nicht.“

Das Mädchen, dass inzwischen bei ihrer Mutter im Sauerland lebt, sei die große Verliererin durch diese Vorfälle, betonte die Opferanwältin: „Sie ist jetzt ein depressives Kind, das mit gesteigerten Angstzuständen zu kämpfen hat.“ Die Geschädigte hätte nun alles verloren, was sie so gerne mochte: Besonders ihre ehemalige Klasse und die Freundinnen in Gevelsberg.