Gevelsberg: Zwei Fahrerinnen bei Unfall verletzt

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz: Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Gevelsberg. Bei einem Unfall in Gevelsberg wurden eine 16 Jahre alte Kradfahrerin und eine 55-jährige Autofahrerin verletzt.

Am Dienstagmorgen war eine 16-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Geerstraße in Richtung Wittener Straße unterwegs. An der Einmündung zur Birkenstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Fiat einer 55-Jährigen, die von der Birkenstraße auf die Geerstraße abbiegen wollte.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich der Geerstraße zur Birkenstraße vollständig gesperrt werden.