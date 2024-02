Gevelsberg: Wer kennt den kräftigen Mann mit blauer Kappe?

Gevelsberg Gesucht wird ein Mann, der einen Gevelsberger (79) bestohlen und viel Geld erbeutet hat. Die Polizei hat Fahndungsfotos veröffentlicht.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einen 79 Jahre Gevelsberger übers Ohr gehauen und dabei einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag erbeutet haben soll. Da die Ermittlungen bisher erfolglos blieben, wurden nun Fotos veröffentlicht, die den Täter zeigen sollen.

Der Vorfall liegt bereits einige Monate zurück. Dem 79-Jährigen wurden am 14. September 2023 zwischen 10 und 10.55 Uhr die Geldbörse mit EC-Karte und Bargeld gestohlen. Der männliche Täter verwickelte den Senior vor seiner Wohnanschrift in ein Gespräch und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Dort entwendete er dann die Geldbörse und verließ die Wohnung in unbekannte Richtung.

Gegen 11.35 Uhr nutzte der Täter die EC-Karte an einem Geldautomaten in Gevelsberg und hob Bargeld in vierstelliger Höhe vom Konto des Geschädigten ab. Insgesamt entstand ein Schaden in einem mittleren vierstelligen Wert.

Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher erfolglos. Polizei und Staatsanwaltschaft entschieden nun, Fotos von der Kameraüberwachung am Geldautomaten, die den Tatverdächtigen zeigen, zur öffentlichen Fahndung freizugeben.

Die Kameraüberwachung zeigt den Tatverdächtigen beim Abheben am Geldautomaten. Foto: Polizei / privat

Bei dem Tatverdächtigen auf den Fotos handelt es sich um einen Mann von kräftiger Statur, der eine blaue Jacke, einen blauen Pullover, Jeans, weiße Sneaker und eine blaue Kappe trug. Auf einem Foto ist zu sehen, dass er einen grauen Dreitagebart hatte und seine Haare vermutlich kurz rasiert waren.

Es handelt sich um eine Person mit kräftiger Figur. Foto: Polizei / privat

Die Fotos des Gesuchten sind auch im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden.

Wer Hinweise zur Identifizierung des Tatverdächtigen bzw. Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei unter 02336 - 9166-1234 melden.

