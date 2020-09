Gevelsberg: Weitere Sperrung auf der Mittelstraße

Die Mittelstraße in Gevelsberg wird bald gesperrt.

Gevelsberg. Am Freitag werden mehrere Abschnitte der Mittelstraße in Gevelsberg gesperrt. Alles Infos dazu im Text.

Für die Einweihung des Kunstwerkes am Gebäude Mittelstraße 29 bis 31 müssen am Freitag, 4. September, folgende Straßenabschnitte in der Zeit von 17 bis ca. 23 Uhr gesperrt werden: Wittener Straße (L 527) von Heidestraße bis Mittelstraße, Mauer Straße (L 527) von Mittelstraße bis Lusebrink, Mittelstraße von Wittener Straße bis Hochstraße, Wasserstraße, im weiteren Verlauf Gartenstraße, Linksabbiegespur Körnerstraße Richtung Wittener Straße.

Der Umleitungsverkehr erfolgt über die ausgeschilderte Umleitung sowie über die Umleitungsstrecke Wittener Straße, Geerstraße und Berchemallee. Die Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohner werden um Verständnis gebeten.