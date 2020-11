Gevelsberg: Weihnachtsbaum im Silscheder Dorfkern

Gevelsberg. Für weihnachtliche Stimmung soll ein Weihnachtsbaum im Silscheder Dorfkern sorgen. Eine Aktion mit Vorbildcharakter.

Was zu Weihnachten bei den meisten nicht fehlen darf, dass ist bekanntlich ein schöner Weihnachtsbaum. Alle Jahre wieder hält die grüne Tanne Einzug in den Haushalten und wird von bunten Lichterketten, Kugeln, Kerzen und anderen farbigen Dekorationen verziert. Eine Tradition, die man seit Jahren auch in Silschede pflegt. Hier versammelt man sich alljährlich in der Woche vor dem ersten Advent am Kreisverkehr im Dorfkern, um mit musikalischer Unterstützung, dem ein oder anderen Heißgetränk und selbst gebackenen Plätzchen den Weihnachtsbaum zu schmücken.

In diesem Jahr sah das Ganze allerdings ein wenig anders aus, da man auf solch ein gemütliches und munteres Miteinander verzichten musste. Trotz der geltenden Einschränkungen durch das Virus, oder vielleicht auch gerade deswegen, wollte man es sich dennoch nicht nehmen lassen, einen Weihnachtsbaum im Dorf aufzustellen. Denn wenn es schon keinen Weihnachtsmarkt geben darf, so soll auf jeden Fall ein Weihnachtsbaum für alle strahlen wie ein schöner Traum.

Nachdem die Silscheder „Friedhofsenioren“ den bei Gut Wehberg erworbenen Baum aufgestellt hatten und er mit rund 2000 Lämpchen bestückt worden war, platzierte Bernhard Bösken, Vorsitzender der Silscheder Interessengemeinschaft, am Mittwochnachmittag gemeinsam mit Bürgermeister Claus Jacobi, Pfarrer Dr. Uwe Renfordt und Jutta Sudek, Leiterin des AWO-Angebots „Wohnen in Vielfalt“, den ersten Schmuck. Dabei machten sie deutlich, dass man dem Gevelsberger Höhendorf während der Advents- und Weihnachtszeit wieder einmal eine ganz besondere und leuchtende Wirkung verleihen wolle. Eine Art Blickfang, der positiv in die Zukunft strahle. Mit ihm sollen die Bürger in der dunklen Jahreszeit – insbesondere aber auch in ihrer derzeitigen Gemütslage – ein wenig Freude verspüren.

Silscheder können sich beteiligen

Und nun dürfen auch die Kinder aus dem Familienzentrum, die Schüler der Grundschule, die Bewohner der AWO Wohnhäuser sowie alle Silscheder Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden Tagen in Aktion treten und sich mit ihrem Weihnachtsschmuck an der Gestaltung des Silscheder Weihnachtsbaumes beteiligen. Alles entsprechend der geltenden Regeln und zu unterschiedlichen Zeiten, wodurch das mögliche Aufkommen einer Vielzahl an Personen verhindert werden soll. Nur wenn alle vernünftig sind und sich an die Regeln halten, dann werden auch schnell wieder jene Zeiten kommen, in denen man gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken kann. Bis dahin klingt aber erst einmal „Frohe Weihnacht“ leise und ein Stern begibt sich auf die Reise. Hell leuchtet er vom Himmelszelt – hinunter auf die ganze Welt.