Gevelsberg: Warum der Mut des Auswanderers inspirierend ist

WP-Redakteurin Carmen Thomaschewski hat ihre ganz eigenen Gedanken zum Leben, dass Stefan Flüs aus Gevelsberg nun auf Bali führt.

Blauer Himmel, türkises Meer, Palmen, Sonnenschein und weiße Strände. Das verbinde ich mit Bali. Stefan Flüs sicherlich auch – aber nicht nur. Und das sollte man nicht vergessen.





Dass er sein Leben auf einer Insel verbringen darf, hat er sich hart erarbeitet. Er hat Mut bewiesen, als er Deutschland in eine ungewisse Zukunft verlassen hat. Er hat auf seine Geschäftsidee vertraut und sich ein Team geschaffen.

Inspiration aus Gevelsberg

Ob ich neidisch bin, wenn ich die Bilder sehe? Auf jeden Fall. Ob ich das für mich möchte? Ich glaube nicht. Dafür bin ich zu gerne hier, liebe meinen Job, die Stadt, in der ich arbeite, fühle mich hier heimisch. Aber ich bewundere das, was Stefan Flüs in seinen jungen Jahren geleistet hat.

Der Gevelsberger zeigt, was alles möglich ist, wenn man an sich glaubt und etwas wagt. Das ist inspirierend. Ein bisschen mehr von dieser Flexibilität können alle gebrauchen, um sich die eigene Arbeitswelt ein Stück weit schöner zu machen.