Gevelsberg: Vollsperrung der Mittelstraße

Blick auf die Mittelstraße in Gevelsberg. Hier steht am 2. September eine Vollsperrung an.

Gevelsberg. Die Mittelstraße in Gevelsberg wird voll gesperrt. Das müssen Autofahrer und Bus-Fahrgäste beachten.

Die Mittelstraße in Gevelsberg muss am Mittwoch, 2. September, zwischen der Spatenstraße und der Timpenkreuzung voll gesperrt werden. Die Sperrung besteht in der Zeit von 6 bis 20 Uhr voll gesperrt werden. In Höhe der Haus-Nummer 100 wird ein Baukran für den dort entstehenden Neubau aufgebaut.

Der Gehweg bleibt frei. Lediglich während des Hebevorgangs entstehen für Fußgänger und Fußgängerinnen kurzzeitige Einschränkungen. Eine Umleitung für den fließenden Verkehr wird über die Clever- und Weststraße eingerichtet.

Bus-Haltestelle „Gevelsberg-Timpen“ fällt aus

Die betroffenen Buslinien der VER können die Haltestelle „Gevelsberg-Timpen“ nicht mehr anfahren und werden ebenfalls umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen sowie die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen werden um Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme gebeten.

