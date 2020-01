Gevelsberg: VHS verabschiedet Rita Miegel in Ruhestand

In den Ruhestand verabschiedete sich nun Rita Miegel, Fachbereichsleiterin für Berufliche Bildung, Kunst und Kreativität an der Volkshochschule Ennepe-Ruhr-Süd. Die Belegschaft und ihre Wegbegleiter dankten Miegel in einer feierlichen Verabschiedung im VHS-Hörsaal für 25 Jahre an der Volkshochschule Ennepe-Ruhr-Süd. Auch Claus Jacobi richtete dankende Worte an Miegel und fasste ihre beruflichen Stationen noch einmal zusammen. Dabei bewunderte er ihre Empathie und ihren Einsatz für benachteiligte Menschen, der sowohl ihr berufliches, als auch ihr privates Leben geprägt habe.

Rita Miegels Berufsstationen lagen stets im sozialen Bereich. Angefangen im Kinderschutzbund, ging es für sie zunächst zum AWo-Sozialzentrum. In ihrer weiteren Laufbahn erlebte Miegel in der Obdachlosenhilfe auch die Schattenseiten der Gesellschaft.

„Villa Kunterbunt“ gegründet

Nach der Geburt ihrer drei Kinder, gründete sie den Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Ennepetal, den es auch heute noch gibt. Durch ihre Tätigkeit als Vorsitzende des Kindergartenvereins wurde Achim Battenberg, Direktor der VHS, auf sie aufmerksam. Er bot ihr an, eine Ausbildung zur Kinderpflegerin zu absolvieren. Seither ist Rita Miegel an der Volkshochschule tätig und hatte dabei über die Jahre hinweg erheblichen Anteil an deren Entwicklung. Stets engagierte sie sich in verschiedensten Projekten und machte auch ihre größte Leidenschaft zum Beruf: die Kunst. Im Jahr 2012 wurde Rita Miegel schließlich Fachbereichsleiterin für Berufliche Bildung, Kunst und Kreativität. Miegels Kollegium dankte ihr in einem Video und einem vorgetragenen Theaterstück für ihre jahrelange Arbeit . Die Verabschiedung wurde dabei von der Sängerin Franzi Rockzz aus Wuppertal musikalisch untermalt.

Rita Miegel wird der VHS auch weiterhin ehrenamtlich erhalten bleiben. Im Frühjahr organisiert sie zudem eine Kunstausstellung im Haus Ennepetal.