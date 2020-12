Gevelsberg: Unbekannte stehlen von Kindern geschmückten Baum

Auf der Mittelstraße in Gevelsberg vor der Drogerie steht nun ein neuer Tannenbaum. Den alten haben Unbekannte gestohlen.

Gevelsberg. Kinder der Kita Haufe in Gevelsberg haben einen Weihnachtsbaum auf der Mittelstraße liebevoll geschmückt. Unbekannte haben ihn nun gestohlen.

Unbekannte haben einen der von Pro-City finanzierten Weihnachtsbäume gestohlen. Besonders ärgerlich: Der Baum war bereits durch Kinder der Kita Haufe geschmückt worden. Er stand an der Mittelstraße in Höhe des DM-Drogerie-Marktes und verschwand samt Schmuck. „Wir sind immer noch fassungslos darüber“, hieß es vonseiten des Stadtmarketingvereins. Aufgefallen sei der Diebstahl, als Eltern der Kita mit ihren Kindern weitere Schmuck an den Baum hängen wollten.

Die Firma Zenkner & Ferber Garten & Landschaftsbau, die die Bäume für Pro City aufgestellt hat, hat einen neuen Tannenbaum aufgestellt. „Wir hoffen, dass die Tränchen der Kinder damit wieder getrocknet werden können und sie den Baum erneut schmücken“, so Pro City.