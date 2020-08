Gevelsberg: Unbekannte stehlen Bagger

Gevelsberg. Mitten am Tag haben Unbekannte in Ennepetal von einem Firmengelände einen Bagger geklaut.

Die Tat ereignete sich am vergangenen Freitag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Unbekannte stahlen in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr an der Kölner Straße einen Bagger.

Zur Zeit ist auf einem Firmengelände an der Kölner Straße/ Brüggerfelder Straße eine Baustelle eingerichtet. Die Täter entwendeten den hier abgestellten gelben Bagger (1,8t).

Hinweise auf Tat und Täter gibt es laut Polizei bislang nicht.