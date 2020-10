Gevelsberg: Unbekannte demolieren sieben geparkte Autos

Gevelsberg. Kaum zu glauben: Unbekannte haben in Gevelsberg an mehreren Stellen sieben geparkte Pkw massiv beschädigt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Sieben geparkte Fahrzeuge wurden Dienstagnacht im Stadtgebiet beschädigt, die an der Körnerstraße, Milskotter Straße und in der Berchemallee geparkt waren. Eine Anwohnerin der Körnerstraße schaute, nachdem sie um 23.30 Uhr ein verdächtiges Geräusch hörte, aus dem Fenster und beobachtete drei bis vier Personen, die auf der Fahrbahn, in Richtung Wittener Straße gingen. Drei der Personen – laut Zeugenaussagen Jugendliche – entfernten sich in Richtung Gartenstraße, die andere Person ging in die Wittener Straße in Richtung Commerzbank.

Beim Eintreffen der Polizei konnten insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge festgestellt werden, an denen die Seitenspiegel beschädigt worden waren.

Auch in der Milskotter Straße machte sich jemand in der Nacht an dem Außenspiegel eines VW zu schaffen und beschädigte diesen. In der Berchemallee zerstach ein Unbekannter die Reifen eines VW Polo und ritzte mit einem scharfen Gegenstand „Du Tort“ auf die Motorhaube des abgestellten Fahrzeugs.